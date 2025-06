EQS-News: FUCHS vereint STRUB und LUBCON in der Schweiz: Einheitlicher Auftritt unter FUCHS SWISS LUBRICANTS AG stärkt Marktposition

EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Sonstiges

FUCHS vereint STRUB und LUBCON in der Schweiz: Einheitlicher Auftritt unter FUCHS SWISS LUBRICANTS AG stärkt Marktposition



FUCHS vereint STRUB und LUBCON in der Schweiz: Einheitlicher Auftritt unter FUCHS SWISS LUBRICANTS AG stärkt Marktposition Mannheim, 30. Juni 2025 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe baut ihre Marktstellung in der Schweiz aus. Die neue Tochtergesellschaft FUCHS SWISS LUBRICANTS AG vereint ab sofort die Aktivitäten der im Jahr 2024 übernommenen Schweizer Tochtergesellschaft der LUBCON-Gruppe sowie des ebenfalls im Jahr 2024 erworbenen Schmierstoffspezialisten STRUB & Co. AG mit Sitz in Reiden.

Mit den beiden Übernahmen hat sich FUCHS gezielt einen direkten Zugang zum Schweizer Markt verschafft. Der Hauptsitz von FUCHS SWISS LUBRICANTS wird in Reiden sein. Dieser Standort fungiert auch als Entwicklungs- und Produktionsstandort. Durch die Bündelung aller lokalen Aktivitäten unter einem Dach stärkt FUCHS den einheitlichen Marktauftritt und kann seinen Kunden und Partnern nun ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio für die verschiedensten Branchen aus einer Hand bieten.

„Die Schweiz ist ein Land mit großer Innovationsstärke und zukunftsträchtigen Marktsegmenten, wie beispielsweise der Medizintechnik, Halbleiter- und Pharmaindustrie, aber auch der klassischen Metallbearbeitungsindustrie, die weiterhin als Herzkammer des Schweizer Mittelstands gilt“, sagt Dr. Mario Gehrlein, Geschäftsführer der FUCHS SWISS LUBRICANTS AG. „Wir sehen großes Potenzial und wollen unser Geschäft in den nächsten Jahren ausbauen.“

FUCHS SWISS LUBRICANTS AG beschäftigt ab 01.07.2025 insgesamt 40 Mitarbeitende.

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.700 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 42 Produktions-standorten und mit 71 operativen Gesellschaften.

