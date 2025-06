EQS-News: Mutares bringt Terranor Group AB (publ) an den Nasdaq First North Growth Market in Stockholm

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Mutares bringt Terranor Group AB (publ) an den Nasdaq First North Growth Market in Stockholm



30.06.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG DER VOLKSREPUBLIK CHINA, JAPAN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE

.

Mutares bringt Terranor Group AB (publ) an den Nasdaq First North Growth Market in Stockholm

Notierungsaufnahme der Terranor Group AB (publ) am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm

Einer der führenden Anbieter von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen mit einem Umsatz von ca. EUR 285 Mio. (SEK 3.147 Mio.) im Jahr 2024

Erfolgreiche Turnaround-Strategie von Mutares seit der Gründung der Terranor Group AB (publ) als eigenständiges Unternehmen im Jahr 2020/2021

Mutares veräußert 25 % der Aktien und bleibt weiterhin Mehrheitsaktionär mit einem Anteil von 75 %

München, 30. Juni 2025

- Die Terranor Group AB (publ) (ISIN: SE0025159023, Ticker-Symbol TERNOR) („Terranor“), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:

DE000A2NB650

) („Mutares“), feierte heute ihr Börsendebüt am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden. Der erste Kurs lag bei SEK 20,00 je Aktie. Dies entspricht einem Gesamtwert aller Anteile an dem Unternehmen von SEK 400 Mio., was etwa EUR 36 Mio. entspricht.

Das Platzierungsvolumen von 5.000.000 bestehenden Aktien entspricht 25 % der ausstehenden Aktien. Mit einer Beteiligung von 75 % bleibt Mutares auch weiterhin Mehrheitsaktionär von Terranor. Der Bruttoexiterlös für Mutares beläuft sich auf ca. SEK 100 Mio. oder umgerechnet ca. EUR 9 Mio. Um eine Überzeichnung im Zusammenhang mit dem Angebot abzudecken, hat Mutares DNB Carnegie eine Option zum Erwerb von bis zu 750.000 zusätzlichen bestehenden Aktien gewährt, was bis zu 15 % der Gesamtzahl der im Angebot befindlichen Aktien entspricht. Unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, umfasst das Angebot bis zu 5.750.000 bestehende Aktien, was 28,75 % der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte von Terranor entspricht.

Mutares hat sich im Rahmen einer Lock-up-Vereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag keine weiteren Aktien zu veräußern. Die Lock-up-Vereinbarung unterliegt bestimmten Ausnahmen oder der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch DNB Carnegie. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Geschäftsleitung von Terranor haben sich zu einer Lock-up-Periode von 360 Tagen verpflichtet. Ihre Lock-up-Vereinbarungen unterliegen ebenfalls bestimmten Ausnahmen oder der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch DNB Carnegie. Darüber hinaus hat sich Terranor verpflichtet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DNB Carnegie für einen Zeitraum von 360 Tagen keine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten zu beschließen oder der Hauptversammlung vorzuschlagen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Terranor ist einer der führenden Anbieter von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen mit Standorten in Schweden, Finnland und Dänemark. Das Unternehmen stellt sowohl Winterdienste wie Schneeräumung und Rutschschutz als auch Sommerdienste wie Reparatur- und Asphaltarbeiten bereit. Weitere Leistungen umfassen Grünflächenpflege, Verkehrssicherheit und Projekte im Bereich Leichtinfrastruktur.

Mutares hat die Aktivitäten in Schweden und Finnland im Jahr 2020 im Rahmen eines Carve-outs von NCC erworben, 2021 folgte die Übernahme des Dänemark-Geschäfts. Nach der Übernahme und der anschließenden erfolgreichen Transformation durch Mutares hat sich Terranor als einer der führenden Anbieter im Bereich Straßenbetrieb und -instandhaltung in der nordischen Region etabliert. Zwischen 2022 und 2024 verzeichnete das Unternehmen ein profitables durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 21 % und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von SEK 3.147 Mio. beziehungsweise EUR 285 Mio. sowie ein bereinigtes EBIT von SEK 78,9 Mio. respektive EUR 7,2 Mio.

Terranor verfügt über einen stabilen Kundenstamm und ein breit gefächertes Auftragsportfolio und sieht gutes Potenzial für weiteres Wachstum. Der Markt für Straßeninfrastrukturdienstleistungen ist stabil und wird allgemein durch langfristige strukturelle Trends wie Urbanisierung, steigendes Verkehrsaufkommen, zunehmende Komplexität im Straßenbau sowie höhere Sicherheits- und Umweltanforderungen gestützt.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, ergänzt: „Mit der Börsennotiz von Terranor untermauern wir ein weiteres Mal das hohe Wertschöpfungspotenzial unseres Geschäftsmodells. Wir erwarten durch den wachsenden Bedarf an staatlichen Infrastrukturinvestitionen und den aufgelaufenen Instandhaltungsstau auf staatlicher Ebene ein nachhaltiges Wachstum bei Terranor, an dem nun ein breiterer Investorenkreis partizipieren kann.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co.

KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (

www.mutares.com

), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail:

ir@mutares.de

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail:

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail:

matthieu.meunier@clai2.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail:

tsutton@1446.co.uk

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und stellt auch keinen Bestandteil eines solchen Angebots dar.

Kopien dieser Bekanntmachung werden nicht erstellt und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China, Japan, Neuseeland, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der eine solche Verbreitung ungesetzlich wäre oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würde, verteilt oder verschickt werden.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "

Securities Act

") registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten vor. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, einen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Exemplare dieser Pressemitteilung werden nicht in den Vereinigten Staaten verteilt und sollten auch nicht in die Vereinigten Staaten versandt werden.

Jedes Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wird mittels eines Prospekts erfolgen. Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (zusammen mit allen damit verbundenen Durchführungs- und delegierten Verordnungen, die "

Prospektverordnung

"). Anleger sollten nicht in die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere investieren, es sei denn, sie stützen sich auf die im vorgenannten Prospekt enthaltenen Informationen.

In einem anderen EWR-Mitgliedstaat als Schweden richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung, d.h. nur an Anleger, die das Angebot ohne einen gebilligten Prospekt in diesem EWR-Mitgliedstaat erhalten können, und ist nur an diese gerichtet.

Diese Mitteilung wird nur an Personen im Vereinigten Königreich verteilt und ist nur an diese gerichtet, die (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten Fassung (die "

Order

") oder (ii) vermögende Personen und andere Personen, an die diese Mitteilung rechtmäßig übermittelt werden darf, im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind (alle diese Personen werden zusammen als "

Relevante Personen

" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieser Mitteilung handeln oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Personen, die diese Mitteilung weitergeben, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist.

Die in dieser Bekanntmachung behandelten Themen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über die Geschäftsstrategie, die Finanzlage, die Rentabilität, die Betriebsergebnisse und die Marktdaten des Unternehmens sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "werden", "können", "fortsetzen", "sollten", "anstreben", "vorhersagen", "Richtlinie" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung vernünftig waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die schwierig oder unmöglich vorherzusagen sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

30.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2162068 30.06.2025 CET/CEST