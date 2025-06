Finanzvertrieb DVAG verkauft für weitere zehn Jahre DWS-Fonds

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der größte deutsche Finanz- und Versicherungsvertrieb DVAG verkauft seinen Kunden auch in den nächsten zehn Jahren DWS-Fonds und andere Produkte der Deutschen Bank.

Die seit 2001 währende Vertriebskooperation sei um weitere zehn Jahre verlängert worden, teilte die Deutsche-Bank-Tochter DWS am Montag mit. "Die DVAG ist für uns einer der wichtigsten strategischen Partner im Heimatmarkt, den wir seit zweieinhalb Jahrzehnten außerordentlich schätzen", sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing.

Seit 2001 sei ein Kundenvolumen von rund 48 Milliarden Euro aufgebaut worden, davon 35 Milliarden Euro in aktiv gemanagten DWS-Fonds, hieß es in der Mitteilung. DVAG-Kunden investierten in 1,5 Millionen Fondssparpläne. Daneben habe die DVAG 1,1 Millionen Kunden an die Deutsche Bank vermittelt, die dort etwa Girokonten zu Sonderkonditionen erhalten.

Anders als die meisten Finanzvertriebe, die Produkte mehrerer Banken und Versicherer verkaufen, hat sich die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) für jedes ihrer Produkte an einen Partner gebunden. In der Versicherung ist das die Deutschland-Tochter der italienischen Generali, die auch mit 40 Prozent an der DVAG beteiligt ist. 60 Prozent liegen bei der Familie von Unternehmensgründer Reinfried Pohl.

