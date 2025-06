IRW-News: Digital Asset Technologies Inc.: LiquidLink, ein Portfoliounternehmen von Digital Asset Technologies, bringt Bitcoin Lightning- und XRP-ILP-Nodes auf den Markt

IRW-PRESS: Digital Asset Technologies Inc.: LiquidLink, ein Portfoliounternehmen von Digital Asset Technologies, bringt Bitcoin Lightning- und XRP-ILP-Nodes auf den Markt

VANCOUVER, BC, 30. Juni 2025 / IRW-Press / Digital Asset Technologies Inc. (CSE: DATT) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (DATT oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Technologiefokus, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft LiquidLink AI Corp. (LiquidLink) eine Infrastruktur für Unternehmen im Bitcoin Lightning Network und Ripples Interledger Protocol (ILP) eingerichtet hat. Mit diesen Implementierungen positioniert sich LiquidLink als fundamentale Drehscheibe im entstehenden Internet der Werte (Internet of Value), ähnlich wie die Backbone-ISPs, die in den frühen 2000er Jahren globale Netzwerke miteinander verbunden haben.

Das Lightning Network, die Layer-2-Skalierungslösung von Bitcoin, ermöglicht sofortige, kostengünstige Zahlungen. Das Interledger Protocol (ILP) leitet Zahlungen nahtlos über verschiedene Ledger weiter. LiquidLink hat die Absicht, einen der am stärksten vernetzten Hubs aufzubauen, der fragmentierte Liquiditätspools überbrückt und eine zuverlässige Abwicklung zwischen den einzelnen Netzwerken ermöglicht. Ziel des Unternehmens ist es, nicht nur auf den Erwerb von Bitcoin oder XRP zu setzen, sondern sich als DIE Infrastrukturebene zu etablieren, auf die Händler und Institutionen vertrauen.

Wir sehen eindeutige Parallelen zwischen dem, was wir derzeit aufbauen, und der frühen Phase des Internets, erklärt Marcus Ingram, CEO von LiquidLink. Die sogenannten Wholesale ISPs schufen damals Backbones, auf die jeder zählte. LiquidLink arbeitet aktuell an der Entwicklung eines Backbones für Zahlungen, das Liquidität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit für Bitcoin, XRP und Dutzende andere Netzwerke bietet.

Vor dem Hintergrund des Aufstiegs von Stablecoins auf Bitcoin (über RGB Smart Contracts und Taproot Assets) und der Erweiterung der Stablecoin-Unterstützung auf dem XRP Ledger plant LiquidLink, sich in diesen neuen Handelstrend unterstützend einzubringen. Ein vor kurzem in Kraft getretenes Gesetz, der Clarity for Payment Stablecoins Act (Genius Act), bietet einen klaren Rechtsrahmen für die regulierte Emission von Stablecoins, was diese Dynamik weiter beschleunigt.

Als nächsten Meilenstein im Hinblick auf seine Nodes peilt LiquidLink den Bau der ersten Cross-Chain-Liquiditätsbrücke an, die Bitcoin-native Assets (einschließlich RGB-Token, Taproot Assets, Liquid und Rootstock) mit dem XRP-Ledger verbindet. Diese Brücke wird die nahtlose Bewegung von Assets zwischen Bitcoin und XRPL erleichtern.

Das Node-Geschäft von LiquidLink ist ein unabhängiger operativer Bereich, dient jedoch als Ergänzung zu XRPFY, der Vorzeigeplattform des Unternehmens für effizientes Zahlungsrouting und Liquiditätsermittlung. LiquidLink will XRPFY für seine eigenen Nodes nutzen, um kosteneffiziente Zahlungswege und Austauschmöglichkeiten über Netzwerke hinweg zu ermitteln.

Die öffentliche Adresse von LiquidLinks Lightning Network-Node kann in jedem Lightning Network-Explorer aufgefunden werden. Unsere Empfehlung: https://mempool.space/lightning/node/039d3233722961a471d29b6fedf46d9f71585e29e13fe71dccd72c9b3b0668e188

Digital Asset Technologies (CSE: DATT) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der interessante international tätige Unternehmen im Bereich der Technologieentwicklung und -vermarktung aufspürt und Beteiligungen daran erwirbt. Über seine Portfoliofirma LiquidLink AI Corp. hat sich das Unternehmen ein Standbein im Sektor der Blockchain-Technologien gesichert, wobei der Schwerpunkt auf der Tokenisierung von realen Vermögenswerten, dezentraler Infrastruktur und modernen Trading-Analysen liegt.

LiquidLink ist ein Portfoliounternehmen von Digital Asset Technologies Inc., das sich dem Aufbau einer sicheren, interoperablen Infrastruktur für die tokenisierte Wirtschaft verschrieben hat. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, Xrpfy, bietet Tools zur Erkennung der Eigenverwahrung (Self Custody) und für das KI-Trading sowie RWA-Launchpad-Funktionen für das XRPL-Ökosystem. Xrpfy wird derzeit erweitert, um eine ganze Reihe von Blockchains unterstützen zu können.

