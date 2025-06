Wadephul erklärt Ukraine zur obersten Priorität deutscher Außenpolitik

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die Unterstützung der Ukraine zum wichtigsten Ziel der Außenpolitik der schwarz-roten Koalition erklärt.

"Die Freiheit und Zukunft der Ukraine ist die wichtigste Aufgabe unserer Außen- und Sicherheitspolitik", sagte der CDU-Politiker am Montag bei einem Besuch in Kiew. "Deshalb werden wir unsere Konzentration weiterhin voll auf die Unterstützung der Ukraine richten." In der Ukraine werde sich entscheiden, ob in Europa Grenzen mit Gewalt verschoben werden könnten, sagte er mit Blick auf die vor über drei Jahren begonnene russische Invasion. Russlands Präsident Wladimir Putin hat bereits große Gebiete im Osten des Landes sowie die Halbinsel Krim annektiert und will zudem die Regierung in Kiew stürzen.

"Die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen nicht nur die Freiheit und Souveränität ihres Landes, sondern zugleich die Sicherheit und Freiheit Europas gegen Putins Aggression", erklärte Wadephul. Putin wolle die Ukraine unterwerfen und setzte dafür auch brutalen Bombenterror ein. "Wir aber werden weiter felsenfest an der Seite der Ukraine stehen", versprach der Außenminister. Er kündigte weitere Sanktionen gegen Russland an. "Hieran arbeiten wir in der EU und mit unseren Partnern in der G7 weiter mit größtem Druck", sagte er mit Blick auf die Gruppe der mächtigsten westlichen Industriestaaten G7. Vor knapp zwei Wochen war es beim G7-Treffen im kanadischen Kananaskis allerdings zu keiner gemeinsamen Ukraine-Erklärung gekommen. Vor allem US-Präsident Donald Trump zögert, eine härtere Gangart gegenüber Putin einzuschlagen.

(Bericht von Hans Busemann, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)