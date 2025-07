Borussia Dortmund kassiert Millionen aus Puma-Deal

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund spielt weiter in Puma-Trikots und kassiert dafür in den kommenden Jahren eine dreistellige Millionensumme. Der Fußball-Bundesligist und der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach haben ihre seit bereits 13 Jahren bestehende Partnerschaft verlängert - laut Medienangaben bis 2034. Bis dahin soll der Verein zwischen 350 und 400 Millionen Euro kassieren können. Der börsennotierte Club machte dazu am Dienstag selbst keine Angaben.

"Ich freue mich sehr über die Fortsetzung dieser gewachsenen, erfolgreichen Partnerschaft und bedanke mich insbesondere bei Matthias Bäumer von Puma und unserem Geschäftsführer Carsten Cramer für dieses für beide Seiten hervorragende Verhandlungsergebnis", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

Laut "Ruhr Nachrichten" ist eine jährliche Fix-Summe von rund 28 Millionen Euro vereinbart - doch werden alle vereinbarten Bonuszahlungen erreicht, könnte das Sponsoring über einen Zeitraum von neun Jahre auf insgesamt bis zu 400 Millionen steigen.

Sponsor und Anteilseigner

Puma ist sei der Saison 2012/2013 nicht nur Ausrüster sämtlicher BVB-Mannschaften, sondern neben beispielsweise Evonik oder Signal Iduna auch Anteilseigner. Der Sportartikelhersteller rüstet in der Bundesliga unter anderem auch RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach sowie den 1. FC Heidenheim aus.