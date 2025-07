EQS-News: Marktanalyse von Kirchhoff und CMS: Jedes vierte Unternehmen im DAX160 veröffentlicht freiwillig vorläufige Zahlen

EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

Marktanalyse von Kirchhoff und CMS: Jedes vierte Unternehmen im DAX160 veröffentlicht freiwillig vorläufige Zahlen



Besonders Small Caps nutzen vorläufige Finanzkennzahlen als Instrument der Kapitalmarktkommunikation

Vorabzahlen bergen rechtliche Risiken, z.B. zur Closed Period nach MAR

Nur 41% der freiwilligen Vorabmitteilungen waren im Finanzkalender angekündigt

Hamburg, Frankfurt 01. Juli 2025 – Die Hamburger Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG Kirchhoff Consult hat gemeinsam mit der Wirtschaftskanzhlei CMS eine aktuelle Marktanalyse zum Veröffentlichungsverhalten börsennotierter Unternehmen im DAX160 vorgelegt. Die Auswertung zeigt: Jedes vierte Unternehmen veröffentlicht freiwillig vorläufige Geschäftszahlen – häufig jenseits regulatorischer Pflichten, aber nicht ohne rechtliche Fallstricke.



Die Untersuchung analysiert das Verhalten aller 160 Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX in Bezug auf vorläufige Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2024. Insgesamt kommunizierten 44 Unternehmen (27,5 Prozent) freiwillig – also ohne Ad-hoc-Anlass – vorläufige Zahlen. Auffällig ist, dass insbesondere Small Caps diese Form der Kapitalmarktkommunikation nutzen.



Marktstandard gefordert – Empfehlungen für Finanzkalender und Kommunikation

Die Auswertung offenbart zudem: Freiwillige Vorabveröffentlichungen erfolgen oft kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung im Finanzkalender – eine Herausforderung für Transparenz und Planbarkeit. Nur 41 Prozent der freiwilligen Mitteilungen waren vorab terminiert.



Jens Hecht, Managing Partner der Kirchhoff Consult GmbH, betont: „Die Analyse offenbart eine deutliche Asymmetrie zwischen Unternehmensgröße, Veröffentlichungszeitpunkt und Kommunikationsverhalten. Wer seine testierten Abschlüsse spät publiziert, nutzt eher freiwillige Vorabinformationen. Doch das erfolgt häufig ohne erkennbare Kommunikationsstrategie. Hier braucht es einen klaren Marktstandard.“



Rechtsunsicherheit bei Closed Periods

Ein zentrales Ergebnis der Analyse betrifft die rechtliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Art. 19 Abs. 11 MAR: Die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen kann zu einer (ungewollten) Vorverlagerung der sogenannten „Closed Period“ führen, in der Führungspersonen keine Eigengeschäfte tätigen dürfen. Unternehmen stehen hier vor der Herausforderung, einerseits frühzeitig Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt zu schaffen, andererseits aber haftungssichere Strukturen für ihre Organmitglieder zu gewährleisten.



„Die Marktanalyse zu vorläufigen Finanzzahlen zeigt ein hohes Klärungsbedürfnis, welche Finanzzahlen nach Auffassung der ESMA und der BaFin als ‚Schlüsselzahlen‘ anzusehen sind. Diesem Anliegen nach einer klaren Definition werden wir uns gemeinsam mit Kirchhoff annehmen“, erklärt Dominik von Zehmen, Rechtsanwalt bei CMS. „Ungeachtet dessen empfehlen wir insbesondere bei Unternehmen mit Share Ownership Guidelines die Einschaltung eines Dienstleisters, der die Aktienerwerbe für die Vorstandsmitglieder unabhängig und unbeeinflusst durchführt. Dadurch lassen sich für die Vorstandsmitglieder zum einen die Risiken im Zusammenhang mit den Directors' Dealings und dem Insiderrecht und zum anderen der administrative Aufwand vermeiden. Die Administration der Share Ownership Guidelines haben wir in der Praxis schon mehrfach so strukturiert, dass eine Directors' Dealings-Meldung nur in Bezug auf die Dauerorder abgegeben werden muss und weitere Meldungen in Bezug auf die einzelnen vom Dienstleister vorgenommenen Ausführungstransaktionen unterbleiben können.“



Die vollständige Marktanalyse mit detaillierten Auswertungen zum Veröffentlichungsverhalten sowie Empfehlungen zur Kapitalmarktkommunikation und rechtlichen Absicherung finden Sie hier zum Download.





ÜberKirchhoff

Kirchhoff Consult ist mit rund 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, bei Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation. ‘Designing Sustainable Value’: Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.



Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von Partner-geführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung.



Erfahren Sie mehr auf: kirchhoff.de





Über CMS

CMS ist in Deutschland eine der führenden Anwaltssozietäten auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts. Mehr als 750 Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen und Notar:innen beraten Großunternehmen ebenso wie mittelständische Unternehmen und Start-ups in allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. CMS verfügt in Deutschland über Büros an den acht großen Wirtschaftsstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Weltweit ist CMS mit mehr als 6.800 Anwält:innen in über 45 Ländern vertreten.



Weitere Informationen finden Sie unter cms.law.





PRESSEANFRAGEN

Kirchhoff Consult

Janina Schumann

Borselstraße 20

22765 Hamburg

T +49 40 60 91 86 40

Email: janina.schumann@kirchhoff.de

CMS Hasche Sigle

Partnership of attorneys and Tax Advisors mbB

Public & Media Relations

Email: presse@cms-hs.com

cms.law

