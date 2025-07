Börse am Morgen 23.07.2025

Nach dem Kursrutsch am Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Für Hoffnung sorgte ein "massives" Handelsabkommen mit Japan, das US-Präsident Donald Trump verkündete.

Der deutsche Leitindex Dax stieg in der ersten Handelsstunde um 0,78 Prozent auf 24.228 Punkte.

"Japan hat in den Verhandlungen mit den USA gerade noch einmal die Kurve bekommen", schrieb das Handelshaus CMC. Der Deal mit Trump sei die Bestätigung dafür, dass sich Gespräche doch lohnen können und nicht vergebens sind. Die Anleger in Frankfurt hofften nun darauf, dass Japans Deal eine Art Blaupause für ein Abkommen mit der Europäischen Union sein kann.

SAP größter Verlierer nach Zahlen

SAP sind am Mittwoch nach ihrem Zwischenbericht mit schwachen Kursen meistgehandelter Wert auf der Handelsplattform Tradegate. Die Aktien der Walldorfer weiteten ihre jüngste Korrektur aus und rutschten um bis zu 1,8 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 254,75 Euro. Damit droht ein Rückfall bis fast an die 100-Tage-Linie.Europas größter Softwarehersteller hat seine Jahresziele nach einem guten Quartal lediglich bestätigt und nimmt damit der Anlegerfantasie etwas Wind aus den Segeln.

Für den Bericht gab es aber Lob. Experten wie Toby Ogg von JPMorgan hoben die guten Umsätze im Cloud-Geschäft trotz des widrigen Wirtschaftsumfelds hervor. Knut Woller von der Baader Bank sieht zumindest beim um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis nach dem ersten Halbjahr Spielraum nach oben.

SAP-Aktien liegen 2025 aktuell noch rund 10 Prozent im Plus. Mitte Februar waren es beim Rekord von gut 283 Euro bereits 20 Prozent.

Autowerte gefragt nach Japan-USA-Deal

Europas Autowerte haben am Mittwochmorgen besonders vom Hoffnungsschimmer nach dem Zolldeal zwischen den USA und Japan profitiert. Nach der deutlich unter der ersten Drohung liegenden Einigung hoffen Europas Anleger auf eine ähnlich versöhnliche Einigung in den Verhandlungen der EU mit den USA.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos kehrte mit plus 4 Prozent fast wieder auf sein Monatshoch zurück. Papiere der Porsche AG schafften es an der Spitze des Dax mit gut 8 Prozent Plus zurück auf das Niveau vom Mai.

Ähnlich stark waren die zuletzt ebenfalls gebeutelten Stellantis. Auch die Aktienkurse von Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW legten zu, ebenso wie der des Zulieferers Continental. (mit Material von dpa-AFX)