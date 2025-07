EQS-News: SNP-Hauptversammlung ebnet den Weg für weiteres Wachstum

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Vertrag

SNP-Hauptversammlung ebnet den Weg für weiteres Wachstum



01.07.2025 / 20:38 CET/CEST

Corporate News



Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Carlyle zugestimmt

Prof. Dr. Thorsten Grenz und Dr. Karl Benedikt Biesinger wie geplant aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

Willi Westenberger und Michael Wand als neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt



Heidelberg,1. Juli 2025 – Die Hauptversammlung der SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat gestern entscheidende strategische Weichen für die weitere Unternehmensentwicklung gestellt und allen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren rund 82 Prozent des Grundkapitals bei der virtuellen Hauptversammlung vertreten.

Die Aktionäre stimmten insbesondere dem vorgelegten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der SNP Schneider-Neureither & Partner SE und der Succession German Bidco GmbH, einer zur Carlyle Group gehörenden Gesellschaft, mit mehr als 97 Prozent der Stimmen zu.

Bei der Neuwahl des Aufsichtsrats wurden Michael Wand, Head of Europe Private Equity bei Carlyle, und Willi Westenberger, Managing Director bei Carlyle, neu in den Aufsichtsrat gewählt. Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats Dr. Karl Benedikt Biesinger sowie der bisherige stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats Prof. Dr. Thorsten Grenz legten wie bereits in der im Mai bekanntgemachten Tagesordnung ihre Mandate mit Ablauf der Hauptversammlung nieder. Auf der heutigen konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrats wurden Willi Westenberger zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Michael Wand zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Dr. Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: „Ich möchte Karl Biesinger und Thorsten Grenz für ihr langjähriges Engagement und ihre Verdienste für die SNP unseren und meinen persönlichen Dank aussprechen. Zugleich heißen wir Michael Wand und Willi Westenberger im Aufsichtsrat herzlich willkommen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Carlyle das nächste Kapitel unserer Wachstumsstory aufzuschlagen.“

Abstimmungsergebnisse

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind auf der Website von SNP verfügbar unter: https://investor-relations.snpgroup.com/siteassets/5-annual-general-meetings/de/2025/snp---abstimmungsergebnisse-ubersicht-ohv2025.pdf

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und mehr als 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende an 35 Standorten in 20 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 254,8 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com



Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com

