EQS-News: Zalando und ABOUT YOU erhalten finale regulatorische Freigabe für Zusammenschluss; Vollzug der Transaktion für den 11. Juli 2025 geplant

Zalando und ABOUT YOU erhalten finale regulatorische Freigabe für Zusammenschluss; Vollzug der Transaktion für den 11. Juli 2025 geplant

BERLIN / HAMBURG, 1. JULI 2025 // Zalando SE („Zalando“) hat heute bekannt gegeben, dass die Europäische Kommission die fusionskontrollrechtliche Freigabe für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE („ABOUT YOU“) und weitere Aktienkaufverträge erteilt hat und somit alle Vollzugsbedingungen für die Transaktion erfüllt sind. Der Vollzug der Transaktion ist für den 11. Juli 2025 geplant.

Aktionär*innen, die das Angebot angenommen haben, erhalten bei Vollzug der Transaktion den Angebotspreis in Höhe von 6,50 EUR pro zum Verkauf eingereichter ABOUT YOU-Aktie. Mit einer Annahmequote von 20,56 % sowie unter Berücksichtigung weiterer im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot geschlossener Aktienkaufverträge und Käufen am freien Markt hat sich Zalando mehr als 90 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU (ohne Berücksichtigung eigener Aktien) gesichert.

Zalando hat weiterhin die feste Absicht, als nächsten Schritt einen Squeeze-out der verbliebenen Minderheitsaktionäre von ABOUT YOU durchzuführen und die verbleibenden ABOUT YOU-Aktien gegen eine angemessene Barabfindung zu erwerben. Der Squeeze-out soll im Rahmen einer Verschmelzung von ABOUT YOU auf eine 100 %ige Tochtergesellschaft von Zalando erfolgen.

ÜBER ZALANDO

Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle, gegründet 2008 in Berlin. Zalando baut ein Ökosystem entlang zweier Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Im B2C-Bereich bieten wir mehr als 52 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando-Plattform. Durch unsere Ökosystem-Vision wollen wir zu einem positiven Wandel in der Mode- und Lifestyle-Branche beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.zalando.de

ÜBER ABOUT YOU

Die ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in verschiedene strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit über 12 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben Inspiration ein Sortiment mit rund 750.000 Artikeln von nahezu 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Rund 300 Online-Shops haben sich für die SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende Marken und Händler wie Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und der FC Bayern. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de

