Media Markt und Saturn - Klimageräte könnten knapp werden

Düsseldorf (Reuters) - Ventilatoren und Klimageräte könnten angesichts der Hitzewelle in Deutschland und Südeuropa den Elektronikhandelsketten MediaMarkt und Saturn zufolge knapp werden.

Die Verbraucher fragten wegen der Rekord-Temperaturen in Deutschland und Südeuropa die Geräte "aktuell stark nach", erklärte eine Sprecherin der Töchter der Düsseldorfer Holding Ceconomy am Dienstag. "Aktuell haben wir in unseren Märkten sowie in den Onlineshops von MediaMarkt und Saturn ausreichend Ware vorrätig", fügte sie hinzu - in den Onlineshops fänden sich allein über 4000 unterschiedliche Ventilatoren. Die Ketten erwarteten auch für die kommenden Wochen ein anhaltend hohes Interesse. Dabei sei Eile geboten: "Da die Kapazitäten der Hersteller aber grundsätzlich begrenzt sind und wir daher auch nur begrenzt Ventilatoren und Klimageräte nachordern können, empfehlen wir, die Anschaffung eines neuen Klimageräts oder Ventilators zeitnah anzugehen."

Die Menschen in Deutschland und weiten Teilen Südeuropas ächzen derzeit unter sehr hohen Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für diesen Dienstag in der Bundesrepublik Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius. Auch am Mittwoch könnte mancherorts die 40-Grad-Marke erreicht werden. Media Markt und Saturn betreiben rund 1000 Märkte in Europa. Sie sind auch im Süden Europas vertreten.

