Merz: Deutschland will mit Nachbarländern Grenzhinterland-Kontrollen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Deutschland peilt im Kampf gegen irreguläre Migration gemeinsame Grenzhinterland-Kontrollen mit Nachbarländern an.

Sowohl mit Polen als auch Luxemburg sei man darüber im Gespräch, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag in Berlin beim Besuch des luxemburgischen Ministerpräsidenten Luc Frieden. Diese gemeinsamen Kontrollen sollten sowohl auf der deutschen als auch auf der Seite der Nachbarländer greifen. "Wir sind uns im Ziel völlig einig, dass wir die irreguläre Migration und den illegalen Grenzübertritt bekämpfen müssen", sagte Merz. Man wolle aber die Einschränkungen im Grenzverkehr so gering wie möglich halten. Merz bestätigte, dass er mit den Niederlanden, Italien und Dänemark über eine weitere Verschärfung der EU-Migrationsregeln gesprochen habe. Diese Gruppe sei mittlerweile auf 21 Staaten angewachsen, sagte er.

Deutschland hat seine Grenzkontrollen seit Mai erheblich verschärft und weist auch Asylbewerber zurück. Dies ist rechtlich aber umstritten. Mit Grenzhinterland-Kontrollen könnte erreicht werden, dass Migranten die Grenze gar nicht erst erreichen. Merz wies darauf hin, dass Polen zudem ebenfalls seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland und Litauen einführen werde. "Wir haben hier ein gemeinsames Problem, das wir gemeinsam lösen wollen", sagte Merz. "Ich möchte, dass wir dieses Problem gemeinsam europäisch lösen, mit der Betonung auf gemeinsam und europäisch."

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)