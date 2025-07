Nordex liefert Windturbinen nach Lettland

Der Windanlagenbauer Nordex hat noch im Juni einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Das Unternehmen liefert 21 Turbinen für den lettischen Windpark Pienava, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Mit 147 Megawatt ist es der bisher größte Windenergieprojekt des Landes. Nach der Inbetriebnahme im März 2027 sei Nordex anschließend auch für die Wartung der Anlagen über die folgenden 15 Jahre zuständig.