TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 2. Juli 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung 10:00 DEU: Taunus Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA Auftragseingang 5/25 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung 10:30 DEU: RAG-Stiftung, Presse-Jahresgespräch (online) 14:30 DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk mit Präsentation der Modellneuheiten für das Jahr 2026, Waldkirchen 17:45 DEU: Continental, Pre Close Call H1 2025 USA: Tesla, voraussichtlich Veröffentlichung von Auslieferungszahlen Q2/25 und 1. Halbjahr 2025 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/25 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/25 13:00 USA: MBA-Hypothekenanträge (Woche) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 6/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/25 SONSTIGE TERMINE DEU: BGH verhandelt: Durfte ein Hausarzt ein Grundstück vom Patienten erben?, Karlsruhe 09:00 DEU: L-Bank-Wirtschaftsforum u.a. mit ifo-Chef Clemens Fuest, Villingen-Schwenningen 10:00 DEU: Online-Halbjahres-Pk Bitkom zu konjunkturellen Lage der Bitkom-Branche mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst 10:30 DEU: Tagung der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH (MIG) zum Mobilfunkausbau im ländlichen Raum 14:00 DEU: Tech-Konferenz 2025 der Finanzaufsicht Bafin mit der Deutschen Bundesbank, Berlin Im Fokus der Veranstaltung stehen Neuerungen in der Finanztechnologie und Fragen der Digitalisierung. Auch die Verbreitung Künstlicher Intelligenz in der Finanzindustrie, Herausforderungen und Lösungen rund um die Cybersicherheit, die Zukunft digitaler Zahlungsmittel sowie erste Erfahrungen mit europäischen Regulierungsvorhaben im digitalen Finanzwesen werden diskutiert. 16:15 EUR: Abschlussrede EZB-Präsidentin Lagarde zu Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), Sintra BEL: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft u.a. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Unternehmensvorsitzende zu Arbeitsessen Dabei sind auch die stellvertr. Ministerpräsidentin Mona Neubaur, zwölf Vorstandsvorsitzende großer deutscher Unternehmen und Arndt Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW. Themen des Treffens sind die Herausforderungen und Chancen der europäischen Wirtschaft. BEL: EU-Kommission schlägt Klimaziel für 2040 vor LUX: EU-Gericht urteilt zu Markenstreit zwischen Ferrari und Nürnberger Unternehmer DEU: Halbjahresbilanz zum Ausbau der Balkonkraftwerke in Deutschland Auf Basis aktueller Zahlen des Markstammdatenregisters

