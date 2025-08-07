TAGESVORSCHAU: Termine am 8. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Munich Re, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall) 10:00 DEU: Thyssenkrupp, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/25 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/25 07:00 FIN: Industrieproduktion 6/25 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/25 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/25 09:00 AUT: Industrieproduktion 6/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 6/25

