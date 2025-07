Vonovia sieht sich wieder auf Wachstumskurs

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia schaltet nach der Immobilienkrise auf Wachstum.

Vonovia komme bei der Umsetzung seiner Strategie auf dem Weg zu seinen Mittelfristzielen gut voran, hieß es in den am Dienstag vorgelegten Präsentationen zu einem Analysten- und Investorentag in Bochum. Der Dax-Konzern unter dem scheidenden Chef Rolf Buch wolle im zweiten Halbjahr weiter auf dem Weg vorankommen - und diese Fortschritte würden sich dann in den Zielen für 2026 spiegeln.

"Nach unserem Turnaround können wir die Vorteile unserer Plattform und die Vorteile durch die Integration der Deutsche Wohnen nun erstmals voll nutzen", hatte Vonovia-Chef Buch erst im Mai angekündigt. Vonovia wolle Dienstleistungen rund ums Wohnen, Projektentwicklungen und den Einzelverkauf von Wohnungen vorantreiben. Der Konzern müsse auch wieder mehr, schneller und vor allem günstiger bauen.

In den Präsentationen wurden dazu nun detaillierte Schritte aufgezeigt. "Das Potenzial auf unseren Grundstücken gibt fast 70.000 neue Wohneinheiten her", hatte Buch gesagt. Vonovia wolle zudem mehr investieren und neue Geschäftsfelder rund um das Bauen und Wohnen entwickeln.

Buch hatte Anfang Mai verkündet, den von ihm geprägten Branchenprimus zum Jahresende verlassen zu wollen. Nachfolger des seit 2013 amtierenden Buch wird der ehemalige SAP-Manager und Vodafone-Finanzchef Luka Mucic.