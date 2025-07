Aktien New York Schluss: Dow stabil - Breiter Markt stärker

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Standardwerte an der Wall Street haben sich am Mittwoch letztlich insgesamt kaum bewegt. Aktien aus der zweiten Reihe und die Technologiewerte legten hingegen mehrheitlich zu. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem minimalen Kursrückgang von 0,02 Prozent bei 44.484,42 Punkten. Dagegen gewann der marktbreite S&P 500 0,47 Prozent auf 6.227,42 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,73 Prozent auf 22.641,89 Punkte aufwärts.

Nachdem die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank Fed zuletzt zugenommen haben, blicken Anleger gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der vor dem verlängerten Wochenende in den Vereinigten Staaten bereits am Donnerstag veröffentlicht wird. Signale dafür gab es mit den Jobdaten des Dienstleisters ADP: Die Privatwirtschaft der USA hat demnach im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut.