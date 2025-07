IRW-News: Fineqia International Inc.: Fineqia emittiert Bitcoin Yield ETP über DeFi; Rendite erhöht die BTC-Bestände der Anleger

IRW-PRESS: Fineqia International Inc.: Fineqia emittiert Bitcoin Yield ETP über DeFi; Rendite erhöht die BTC-Bestände der Anleger

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESS Newswire / 2. Juli 2025 / Fineqia International Inc. (CSE:FNQ)(OTC:FNQQF) (FWB:FNQA), ein digitales Asset- und Investmentunternehmen, kündigt das Fineqia Bitcoin Yield Exchange Traded Product (ETP) (Ticker: YBTC, ISIN: LI1444931821), ein börsennotiertes Produkt, an, das es Anlegern ermöglicht, zusätzliche Bitcoin zu erwerben, während sie diese halten. YBTC strebt eine jährliche Rendite von 6 % über dezentrale Finanzaktivitäten (DeFi) auf der Blockchain an.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80216/Fineqia_070225_DEPRcom.001.jpeg

Zugehöriges Bild

YBTC wandelt diese Rendite automatisch in Bitcoin (BTC) um, wodurch die BTC-Bestände eines Anlegers erhöht werden, ohne dass zusätzliches Kapital erforderlich ist. YBTC ist an der Wiener Börse notiert und das erste regulierte, börsengehandelte Instrument der Welt, das BTC-Renditen aus DeFi-Protokollen bietet. Das Produkt ist für institutionelle und private Anleger erhältlich.

Mit YBTC haben wir Bitcoin von einer Wertanlage in ein renditebringendes digitales Asset verwandelt, sagt Bundeep Singh Rangar, Chief Executive Officer von Fineqia. Es ermöglicht Anlegern, mehr Bitcoin zu verdienen, während sie es halten, und kombiniert langfristige Überzeugung mit steigenden Renditen, und das alles in einem regulierten Umfeld.

YBTC kommt zu einer Zeit, in der das Interesse der Anleger an Kryptoprodukten zunimmt. Laut dem Digital Asset Funds Report von CoinShares beläuft sich das weltweite verwaltete Vermögen in Bitcoin-ETPs inzwischen auf über 150Milliarden Dollar.[i] Die meisten dieser Produkte bieten jedoch nur ein passives Engagement und keine Rendite.

YBTC ist das erste physisch gesicherte, vollständig regulierte Produkt, das eine bedeutende Rendite auf Bitcoin bietet - ohne Begrenzung des Aufwärtspotenzials oder Gefährdung der Exponierung. Während einige strukturierte Produkte durch optionsbasierte Overlays Renditen generieren, begrenzen sie in der Regel die Preisaufwertung, was zu einer unterdurchschnittlichen Leistung im Vergleich zum direkten Besitz von BTC führt.

Im Gegensatz dazu ermöglicht YBTC es Anlegern, die volle Exponierung zu Bitcoin zu behalten und zusätzliche BTC durch sorgfältig verwaltete DeFi-basierte Renditeaktivitäten zu verdienen. Es bietet eine seltene Kombination aus täglicher Liquidität, transparenter Preisgestaltung und nachhaltiger Rendite - alles innerhalb eines börsennotierten, konformen Investmentinstruments.

Die Nachfrage nach innovativen Produkten steigt, die nicht nur mit dem bloßen Preis von BTC korrelieren. Laut einem EY-Bericht planen fast neun von zehn institutionellen Anlegern, ihre Kapitalzuweisungen in ETPs und Krypto-Spotanlagen bis 2025 zu erhöhen.[ii]

Das ETP wird von der Fineqia AG, der in Liechtenstein ansässigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, ausgegeben. Sie wird von Psalion Operations Ltd, einer auf Blockchain fokussierten Investmentfirma mit fundiertem Fachwissen im Bereich DeFi Yield, beraten. Das Produkt bietet Sachanlagen, die es Bitcoin-Inhabern ermöglichen, ihre Bestände ohne Kosten auf das ETP übertragen können.

YBTC schließt sich Fineqias erweitertem Portfolio an renditeorientierten Krypto-Investmentprodukten an, darunter Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106). Zusammen spiegeln diese Angebote die Vision des Unternehmens wider, sicheren, transparenten und innovativen Zugang zu digitalen Assets über eine regulierte Marktinfrastruktur zu ermöglichen.

DeFi bezieht sich auf Aktivitäten zur Einkommensgenerierung wie Kreditaufnahme, Kreditvergabe, Handel und Liquiditätsversorgung, die in Blockchain-Netzwerken durchgeführt werden. Transaktionen werden über digitale Verträge verwaltet, die auf einer Blockchain gespeichert sind, sogenannte Smart Contracts, die automatisch ausgeführt werden, wenn vorgegebene Bedingungen erfüllt sind. Sie bieten mehr Transparenz, Effizienz und Zugänglichkeit im Vergleich zu herkömmlichen Finanzsystemen.

Der DeFi-Sektor wächst beträchtlich, wobei der Gesamtwert der DeFi-Protokolle laut DeFi Llama im Dezember 2024 182 Milliarden $ übersteigen wird.[iii] Das Marktforschungsunternehmen Statista geht davon aus, dass der weltweite DeFi-Marktumsatz im Jahr 2025 542 Milliarden $ erreichen könnte, was auf die steigende Akzeptanz und Innovationen zurückzuführen ist.[iv]

Weitere Informationen über Fineqia und seine digitalen Asset-Produkte finden Sie unter www.fineqia.com.

ÜBER FINEQIA INTERNATIONAL INC.

Fineqia ist neben einer Börsennotierung in Kanada (CSE: FNQ) zusätzlich auch an der Nasdaq (OTC: FNQQF) und der Frankfurter Börse (Frankfurt: FNQA) gelistet und bietet Investoren Anlagemöglichkeiten im Bereich des Blockchain-basierten dezentralen Finanzwesens (DeFi) auf institutioneller Ebene. Die europäische Tochtergesellschaft ist ein Emittent von mit Krypto-Assets unterlegten Exchange Traded Products (ETPs) wie dem Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106). Fineqia ist an Unternehmen beteiligt, die Real-World Assets (RWAs), dApps, DeFi und Blockchain-Protokolle tokenisieren. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.fineqia.com, x.com/FineqiaPlatform, linkedin.com/company/fineqia/, medium.com/@Fineqia und @fineqia.bsky.social.

Informative Webinare der London Stock Exchange Group (LSEG):

1. Exploring the differences between Bitcoin and Cardano

2. Making Cardano Accessible

Über Fineqia AG

Fineqia AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fineqia International, die zum Zweck der Geschäftstätigkeit auf dem europäischen Kontinent gegründet wurde. Die Fineqia AG mit Sitz in Liechtenstein hat von der Finanzmarktaufsicht (FMA) die Genehmigung ihres Basisprospekts erhalten, um Exchange Traded Products (ETPs) anzubieten, die durch digitale Vermögenswerte besichert sind. Der Basisprospekt entspricht der EU-Pass-Richtlinie für Kreditinstitute, Versicherungen und Wertpapierfirmen der den Vertrieb der ETNs im gesamten EU-Binnenmarkt ermöglicht.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Warren Sergeant, Chief Financial Officer

E. warren.sergeant@fineqia.com

T. +44 78187 11024

Aayushi Jain, Marketing Manager

E. pr@fineqia.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) (zukunftsgerichtete Aussagen) enthalten. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das Unternehmen) glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu potenziellen Akquisitionen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung der Wörter kann, wird, sollte, fortsetzen, erwarten, vorhersehen, schätzen, glauben, beabsichtigen, planen oder projizieren oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder einer vergleichbaren Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens bezüglich ihrer Kontrolle oder Voraussage liegen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem das Unvermögen, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, sowie andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Krypto-Vermögenswerte sind nicht regulierte Anlageprodukte, die plötzlichen und erheblichen Wertschwankungen unterliegen und ein hohes Risiko des Totalverlusts des investierten Kapitals bergen. Da die zugrunde liegenden Komponenten des Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106) nicht reguliert sind, ist es unwahrscheinlich, dass Investoren Zugang zu regulatorischen Schutzmaßnahmen oder Anlegerentschädigungssystemen haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob diese Vermögenswerte für Ihre individuellen Umstände geeignet sind, wird dringend empfohlen, unabhängige Finanz- und Rechtsberatung einzuholen.

[i]https://blog.coinshares.com/volume-240-digital-asset-fund-flows-weekly-report-35a6ac1da67c

[ii]https://www.ey.com/en_gl/newsroom/2025/05/new-ey-report-finds-investors-confidence-wanes-as-digital-assets-surge-amid-unprecedented-wealth-transfer-challenges

[iii]https://defillama.com

[iv]https://www.statista.com/outlook/fmo/digital-assets/defi/worldwide

QUELLE: Fineqia

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80216

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80216&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA31788W1023

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.