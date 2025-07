IRW-News: Matador Technologies Inc.: Matador Technologies erhält endgültige Genehmigung für Geschäftsmodelländerung und macht den Weg frei für eine Bitcoin-Ökosystem-Strategie

IRW-PRESS: Matador Technologies Inc.: Matador Technologies erhält endgültige Genehmigung für Geschäftsmodelländerung und macht den Weg frei für eine Bitcoin-Ökosystem-Strategie

Wichtige Highlights

· Die TSX Venture Exchange erteilt die endgültige Genehmigung für die Geschäftsmodelländerung (COB) von Matador zu einem hybriden Technologie- und Investment-Emittenten

· Matador agiert nun als Bitcoin-Ökosystem-Unternehmen mit der Möglichkeit, Bitcoin und Bitcoin-native Unternehmen zu halten, zu erwerben und in diese zu investieren

· Das Unternehmen hält nun 77,4 Bitcoin und Bitcoin-Äquivalente, nachdem es zuletzt 8,4 BTC für 1,2 Millionen CAD erworben hat.

· Vollständig autorisiert, strategische Investitionen zu tätigen, einschließlich der geplanten 24-prozentigen Beteiligung an dem indischen Digital-Asset-Unternehmen HODL Systems, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV.

· Diversifizierte und auf Bitcoin ausgerichtete Bilanz, einschließlich Beständen an Bitcoin, Barreserven und physischem Gold

· Unterstützt durch einen erfahrenen strategischen Beirat, darunter David Bailey und Dave Forestell

Toronto, den 2. Juli 2025 - Matador Technologies Inc. (Matador oder das Unternehmen) (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3), das Bitcoin-Ökosystem-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange (TSXV) erhalten hat, um seine zuvor angekündigte Änderung der Geschäftstätigkeit (COB) zu einem hybriden Technologie- und Investment-Emittenten gemäß der TSXV-Richtlinie 5.2 abzuschließen.

Dieser Meilenstein markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Matador, welches das Unternehmen in die Lage versetzt, mit maximaler Flexibilität in der wachsenden Bitcoin-Wirtschaft zu agieren. Das Unternehmen kann nun seine Strategie vollständig umsetzen - seine Bitcoin-Bestände ausbauen, innerhalb des Bitcoin-Ökosystems aufbauen und mit einem speziell für das Zeitalter der digitalen Vermögenswerte entwickelten Plattformmodell global expandieren.

Diese Struktur bietet uns die regulatorische Flexibilität, um unsere Geschäftsziele umzusetzen, sagte Deven Soni, CEO von Matador Technologies. Dazu gehören der Besitz von Bitcoin, Investitionen in auf Bitcoin basierende Infrastruktur und die Unterstützung der Entwicklung verwandter Technologien für digitale Vermögenswerte.

Am 24. und 25. Juni 2025 genehmigten die Aktionäre des Unternehmens, die insgesamt 52.967.853 Stammaktien halten (was 51,5 Prozent der 105.935.705 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens entspricht), die COB durch schriftliche Zustimmung.

Umsetzung einer Bitcoin-Ökosystem-Strategie

Nach der endgültigen Genehmigung agiert Matador nun als Bitcoin-Ökosystem-Unternehmen - eine börsennotierte Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, Chancen in den Bereichen Bitcoin-Treasury-Management, Infrastruktur und Finanzproduktinnovation zu verfolgen.

· Bitcoin: Zum 2. Juli 2025 hält Matador 77,4 Bitcoin und Bitcoin-Äquivalente, einschließlich seiner jüngsten Akquisition von 8,4 BTC für 1,2 Millionen CAD.

· Barmittel: Das Unternehmen verfügt über eine starke Kapitalbasis von rund 5,3 Millionen Dollar, um opportunistisches Wachstum und Investitionen zu unterstützen.

· Gold: Matador hält 2 Kilogramm physisches Gold (rund 323.000 CAD) für die Verwendung in seiner Digital Gold-Plattform.

· Indien: Matador hat eine Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 24 Prozent an HODL Systems geschlossen, einem Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das Pionierarbeit im Bereich des Treasury-Modells für digitale Vermögenswerte in Indien leistet - einem Markt mit bedeutendem Wachstum in den Bereichen Technologieinfrastruktur und digitale Finanzdienstleistungen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV.

Diese auf Bitcoin ausgerichtete Bilanz spiegelt die Kernaussage von Matador wider: Eine solide Geldinfrastruktur ist die Grundlage für die nächste Generation von Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Bestände zu vergrößern und Kapital in Bitcoin-native Technologien und Märkte zu investieren, die mit dieser Vision im Einklang stehen.

Mit der nun erteilten endgültigen Genehmigung der TSXV ist Matador vollständig berechtigt:

· seine Bitcoin-Akquisitionsstrategie voranzutreiben und dabei einen strukturierten Ansatz als börsennotierter Emittent zu verfolgen;

· Kapitalbeteiligungen an Bitcoin-orientierten Unternehmen und Technologien zu tätigen, einschließlich Verwahrung, Mining, Tokenisierung und damit verbundener Infrastruktur, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV;

· die Entwicklung seiner Digital Gold-Plattform fortzusetzen, beginnend mit der Produktlinie Grammies, die physisches Gold mit Einträgen in der Bitcoin-Blockchain verknüpft;

· Kapital in strategischen internationalen Märkten einzusetzen, darunter Indien, das über eine große Basis von Privatanlegern und eine starke Nachfrage nach digitalen und traditionellen Anlageklassen verfügt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV;

· seine Bilanz durch synthetisches Mining und Ertragsgenerierung zu monetarisieren.

Eine am 20. Juni 2025 datierte Erklärung zur Änderung der Geschäftstätigkeit wurde auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht.

Indien als strategische Startrampe

Die endgültige Genehmigung der TSXV für die Änderung des Geschäftsmodells ermöglicht es Matador auch, seine geplante strategische Investition in HODL Systems (HODL), einem in Indien ansässigen Unternehmen für digitale Vermögenswerte, voranzutreiben. Durch eine Aktienoptionsstruktur hat Matador die Möglichkeit, bis zu 6.069.746 Aktienoptionsscheine (die Optionsscheine) zu erwerben, die bei Ausübung eine Beteiligung von bis zu 24 Prozent an HODL darstellen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV.

Die Gegenleistung für die Optionsscheine beläuft sich auf bis zu 24.20.61.470,48 INR oder etwa 3.872.983,52 CAD, basierend auf dem von der Bank of Canada am 27. Juni 2025 veröffentlichten Wechselkurs von 62,50 INR = 1,00 CAD. Insgesamt 25 Prozent dieser Gesamtgegenleistung sind bei Ausgabe der Optionsscheine zu zahlen, der Restbetrag ist bei Ausübung der Optionsscheine zu zahlen (ohne zusätzliche Ausübungsgebühr). Die Optionsscheine verfallen 18 Monate nach ihrem Ausgabedatum.

Diese Investition markiert den Eintritt von Matador in einen der weltweit dynamischsten Märkte für Technologie, digitale Vermögenswerte und Gold. Mit einem Durchschnittsalter unter 30 Jahren, über 190 Millionen Depotkonten im Land (mit einem Wachstum von über 3 Millionen pro Monat), einer starken Mobilfunkdurchdringung und einer tief verwurzelten Goldbesitzkultur ist Indien ein idealer Standort für die digitale Goldplattform von Matador und die umfassendere Bitcoin-Ökosystemstrategie.

Wir glauben, dass HODL Systems gut positioniert ist, um eine Strategie für digitale Vermögenswerte in einem wachstumsstarken Umfeld zu verfolgen, sagte Mark Moss, Chief Visionary Officer von Matador. Indiens Größe, die wachsende Investorenbasis und das Interesse an Finanzinnovationen machen es zu einem attraktiven Markt für diesen Ansatz.

Aufbau eines globalen Bitcoin-Ökosystems

Matador hat einen wachsenden Trend beobachtet, dass börsennotierte Unternehmen die Integration von Bitcoin und digitalen Vermögenswerten in ihre Geschäftsmodelle prüfen. Diese Entwicklungen zeigen, wie regulierte Emittenten sich an die sich entwickelnde Finanzinfrastruktur anpassen können, während sie innerhalb der etablierten Kapitalmarktstrukturen operieren.

Matador sieht ähnliche Dynamiken in anderen Märkten - insbesondere in Indien -, wo Inflationssorgen, eine zunehmende Offenheit für alternative Vermögenswerte und eine verbesserte regulatorische Klarheit das Interesse an Bitcoin wiederbeleben. Indiens starke technologische Basis, die schnell wachsenden Kapitalmärkte und die mobilfunkaffine Bevölkerung bieten einen fruchtbaren Boden für Unternehmen, die auf Bitcoin-basierte Produkte setzen.

Mit der nun genehmigten Änderung der Geschäftstätigkeit ist Matador in der Lage, einen ähnlichen Ansatz zu verfolgen - Kapital einzusetzen, Infrastruktur aufzubauen und treasury-gestützte Strategien in Ländern zu skalieren, in denen Bitcoin als Grundlage für finanzielle Innovationen gedeihen kann.

Diese Genehmigung ermöglicht es uns, von der Vision zur Umsetzung überzugehen, sagte Deven Soni, CEO von Matador Technologies. Mit dem nun abgeschlossenen Geschäftswechsel können wir mit der Umsetzung unseres Geschäftsplans beginnen, der die Zuweisung von Kapital für Initiativen umfasst, die mit unserem langfristigen Fokus auf die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte im Einklang stehen.

Skalierung einer Bitcoin-Treasury-Plattform

Nach Erhalt der endgültigen Genehmigung setzt Matador seine Strategie aktiv um: Ausbau der Bitcoin-Treasury, gezielte Investitionen in die Infrastruktur und Expansion in vielversprechende Märkte wie Indien. Das Unternehmen konzentriert sich auf Chancen in den Bereichen Verwahrung, synthetisches Mining, Tokenisierung und dezentrale Plattformen -Kernkomponenten des aufstrebenden Bitcoin-Finanzökosystems.

Diese Umsetzung wird von einem erfahrenen Führungsteam und einem strategischen Beirat unterstützt, dem Branchenveteranen wie David Bailey und Dave Forestell angehören. Ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen Bitcoin, Kapitalmärkte und globale Regulierungsumfelder bietet Matador eine solide Grundlage für verantwortungsbewusstes Wachstum und langfristigen Erfolg.

Management

Matador freut sich zudem bekannt zu geben, dass sein derzeitige Vice President of Finance, Geoff St. Clair, nach Abschluss des COB weiterhin in derselben Funktion tätig sein wird.

Herr St. Clair, 31 Jahre alt, ist ein erfahrener Manager mit Erfahrung in den Bereichen Finanzen, M&A und Unternehmensentwicklung. Herr St. Clair ist Vice President bei Hillcrest Merchant Partners Inc., wo er das Unternehmen bei allen Finanzierungs- und M&A-Transaktionen unterstützt. Mit seinem fundierten Hintergrund in den Bereichen M&A, Reverse-Takeover-Transaktionen, Börsengänge und Treasury-Management hat Herr St. Clair umfangreiche operative und transaktionsbezogene Erfahrungen sowohl im traditionellen Finanzwesen als auch in den aufstrebenden, wachstumsstarken Märkten gesammelt.

Herr St. Clair hat seine Karriere in aufstrebenden und stark regulierten Branchen verbracht, wo er durch Geschäftsentwicklungsprojekte das Wachstum vorangetrieben und Finanzoperationen einschließlich strategischer Finanzplanung, Budgetierung, Prognosen und Risikomanagement überwacht hat. Herr St. Clair wird als Auftragnehmer für Matador tätig sein und voraussichtlich einen Großteil seiner Zeit für die Erfüllung der Aufgaben als leitender Angestellter von Matador aufwenden.

Herr St. Clair hat einen CFA-Abschluss und einen Bachelor of Commerce der Dalhousie University mit Hauptfach Finanzen und Nebenfach Entrepreneurship. Herr St. Clair hat keine Wettbewerbsverbots- oder Geheimhaltungsvereinbarung mit Matador geschlossen.

Über Matador Technologies

Matador Technologies Inc. (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3) ist ein börsennotiertes Unternehmen im Bereich des Bitcoin-Ökosystems, das sich auf den Besitz von Bitcoin als primäres Finanzinstrument und die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung des Bitcoin-Netzwerks konzentriert. Die Strategie von Matador kombiniert den strategischen Aufbau von Bitcoin-Beständen, die Entwicklung von Bitcoin-nativen Produkten und die Beteiligung an der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung des langfristigen Shareholder Value bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kapitaleffizienz liegt.

Matador hat kürzlich vorgeschlagen, seine globale Präsenz durch den Abschluss einer Vereinbarung zur Investition in HODL Systems, einem der ersten Unternehmen für digitale Vermögenswerte in Indien, auszubauen und sich damit eine Beteiligung von bis zu 24 Prozent zu sichern. Diese Investition stärkt die Position von Matador als führendes Unternehmen für Bitcoin-Vermögenswerte und unterstreicht sein Engagement für die weltweite Einführung von Bitcoin als Reservewährung. Diese Investition steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV.

Mit einer Bitcoin-First-Strategie und einem klaren Fokus auf Innovation gestaltet Matador die Zukunft der Finanzinfrastruktur auf Bitcoin.

Besuchen Sie uns online unter www.matador.network.

Risikohinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen - Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Treasury-Management-Strategie des Unternehmens, dem Erhalt behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV für das Investment in HODL Systems und die Einführung der derzeit geplanten mobilen Anwendung oder deren Einführung überhaupt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich in Bezug auf den potenziellen Erwerb von Bitcoin und/oder US-Dollar, die Preisgestaltung solcher Akquisitionen und den Zeitpunkt künftiger Aktivitäten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung dieser Informationen zugrunde gelegt wurden, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen angesehen wurden, sich als ungenau erweisen können und daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden sollte.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80213

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80213&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5764871029

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.