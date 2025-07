IRW-News: Yukon Metals Corp.: Yukon Metals identifiziert neue Kupferzone und mobilisiert zweites Bohrgerät zum Konzessionsgebiet AZ

IRW-PRESS: Yukon Metals Corp.: Yukon Metals identifiziert neue Kupferzone und mobilisiert zweites Bohrgerät zum Konzessionsgebiet AZ

2. Juli 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen ) freut sich, die Identifizierung eines neu abgegrenzten Kupferziels auf dem zu 100 % unternehmenseigenen 13.110 Hektar großen Projekt AZ bekannt zu geben, das etwa 6 Kilometer westlich des Alaska Highway und 36 Kilometer südlich von Beaver Creek, Yukon, liegt. Das Unternehmen hat ein zweites Bohrgerät mobilisiert, um die neu identifizierte Zone zu überprüfen, die sich etwa 4 Kilometer südöstlich der aktuellen Bohrungen befindet, um die Explorationsarbeiten auf mehreren vorrangigen Zielen innerhalb eines großen, nur wenig erkundeten hydrothermalen Systems zu beschleunigen.

Wichtigste Punkte:

- Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts zur Überprüfung eines neu abgegrenzten Kupferziels 4 Kilometer südöstlich der aktuellen Bohrungen (Abbildung 1).

- Neu erworbene Claims vergrößern das Konzessionsgebiet AZ von 11.755 Hektar auf 13.110 Hektar und erstrecken sich östlich des neu identifizierten Kupferziels.

- Das Ziel wurde durch systematische Feldarbeit identifiziert, einschließlich der Kartierung einer Kali-Alterationszone und einer damit in Zusammenhang stehenden Chalkopyritmineralisierung.

- Die Explorationsarbeiten werden parallel auf mehreren Zielen innerhalb eines großflächigen hydrothermalen Systems fortgesetzt.

Wir mobilisieren ein zweites Bohrgerät zu AZ, da wir die Explorationsaktivitäten in diesem großen, wenig erforschten hydrothermalen System ausweiten, sagte Rory Quinn, President und CEO von Yukon Metals. Dieses neue Ziel wurde durch detaillierte Feldarbeiten abgegrenzt und stimmt gut mit unserem sich entwickelnden geologischen Modell bei AZ überein. Da jetzt zwei Bohrgeräte in Betrieb sind, sind wir in einer guten Position, mehrere vorrangige Zonen zeitgleich zu überprüfen. Jede Bohrung liefert entscheidende Erkenntnisse, während wir daran arbeiten, das gesamte Potenzial dieses sich entwickelnden Kupfersystems zu erschließen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80215/YMC_070225_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 - Karte mit Lage der Bohrungen bei Chair Mountain in Bezug auf das neue Kupferziel und die vor kurzem abgesteckten Claims bei AZ.

Das neu abgegrenzte Ziel wird von Intrusivgestein unterlagert, das eine Kali-Alteration und sichtbaren Chalkopyrit in Gängen und in Form von Einsprengungen aufweist. Die Alterationszone erstreckt sich über etwa 2 Quadratkilometer und Feldbeobachtungen deuten darauf hin, dass sie ein seitliches oder oberes Merkmal eines Porphyr-Kupfer-Systems darstellen könnte. Obwohl die klassische Stockwerk-Gangbildung an der Oberfläche nicht aufgeschlossen ist, bieten die geologischen Eigenschaften und die Oberflächenmineralisierung eine solide technische Grundlage für Testbohrungen. Das Ziel liegt in einem Einzugsbereich, der in regionalen geochemischen Datensätzen als ein Gebiet mit hohem Kupferporphyr-Potenzial identifiziert wurde (Mackie et al., 2016), vergleichbar mit jenen, die mit bekannten Porphyr-Lagerstätten im Yukon in Zusammenhang stehen.

Auftragnehmer mit Sitz im Yukon und der örtlichen First Nation engagiert

Der Bau der Bohrplattformen im Konzessionsgebiet AZ wurde von Minconsult in Zusammenarbeit mit Vision Quest Drilling, einem Unternehmen im Besitz der Kluane First Nation, durchgeführt. Die Hubschrauberunterstützung wird von der in Yukon ansässigen Capital Helicopters geleistet, wobei Platinum Drilling mit den Bohrdienstleistungen beauftragt wurde. Die Camp-Dienstleistungen werden von Käganì, einem Unternehmen der Kluane First Nation, in Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Explorationsunternehmen Archer Cathro aus dem Yukon erbracht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80215/YMC_070225_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2 - AZ-Probe K155053 aus dem Ausbiss eines stark alterierten Diorit-Intrusionsganges mit einem Chalkopyritband und in geringerem Maße Bornit und Pyrit.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80215/YMC_070225_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3 - Standort für die erste Bohrung des Bohrgeräts 2 bei AZ.

Über das Projekt AZ

Im September 2024 führte Yukon Metals in seinem Konzessionsgebiet AZ ein helikoptergestütztes Kartierungs- und Probenahmeprogramm durch. Eine markante Zone aus orangefarbenem, eisenhaltigem und alteriertem Gestein wurde über 1,2 Kilometer an der Nord- und Ostflanke des Chair Mountain verfolgt. Entlang des prospektierten Gebiets wurde eine beständige Kupfermineralisierung gefunden. Von den sechzig entnommenen Gesteinssplitterproben wiesen 18 Proben einen signifikanten Kupfergehalt auf, der zwischen 0,12 und 3,49 % lag. In diesem Gebiet wurde auch eine Hämatit-Alteration festgestellt. Dies kann mit oxidierten hydrothermalen Fluiden in Verbindung gebracht werden, die bei der Bildung großer porphyrischer Kupferlagerstätten eine wichtige Rolle spielen.

Gesteinssplitterproben wurden in Quarzgängen innerhalb von Basalt- und Andesit-Vulkangestein sowohl aus Ausbissen als auch aus freigelegten Lesesteinen in der Nähe der Gratspitzen entnommen. Dieses Gebiet fällt mit einem großen topografischen Lineament zusammen, das regional als eine nach Nordwesten verlaufende Verwerfungszone kartiert ist und sich über weitere Kilometer bis zu Sanpete Creek (einem früheren Seifengoldproduzenten) und der Grenze des Konzessionsgebietes im Südosten erstreckt.

Die große Oxidationszone und mineralisierten Gänge sind der Beweis für ein großes hydrothermales System, das Fluide durch die Verwerfungen und Brüche am Chair Mountain treibt. Stark vertonte Biotit-Quarz-Diorit-Gänge wurden in der Nähe der Mineralisierung kartiert und werden als Teil der Nutzotin-Intrusionsabfolge interpretiert.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP of Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein gut finanziertes Explorationsunternehmen mit einem Konzessionsportfolio, das auf über 30Jahre Prospektionserfahrung der Familie Berdahl basiert - demselben Team, das auch hinter dem Goldprojektportfolio von Snowline Gold steht. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Managementteam und Board of Directors geleitet, das über ausgewiesene Expertise in den Bereichen Technik, Finanzen, Umwelt und gesellschaftliche Verantwortung verfügt.

Yukon Metals setzt sich für ein nachhaltiges Wachstum und den wirtschaftlichen Fortschritt der lokalen Gemeinden im Yukon ein, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Die Unternehmensstrategie basiert auf einem Ansatz der Einbindung und gemeinsamen Wertschöpfung, bei dem sowohl Mitglieder der Gemeinden als auch Investoren die Möglichkeit erhalten, zum Erfolg des Unternehmens beizutragen und davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete mit dem größten Mineralpotenzial weltweit und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, was durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert wird.

Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Entdeckung Valley auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

FÜR DAS BOARD OF YUKON METALS CORP.

Rory Quinn

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Tel: 604-366-4408

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kaeli Gattens

Vice President, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.com

Webseite: www.yukonmetals.com

625 Howe St., Suite 1290

Vancouver BC V6C 2T6

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die Metallvergesellschaftung und die Geologie der Prospektionsgebiete auf dem Projekt AZ, einschließlich Chair Mountain, Nutzotin, Wrangell und California, die Genauigkeit der Kupfermineralisierung, das Potenzial für wirtschaftliche Kupfer-, Silber- und Goldgehalte, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass Chair Mountain und andere Konzessionsgebiete kein Potenzial für kupferreiche, goldreiche oder silberreiche geologische Systeme haben; dass die analysierten Gesteinsproben nicht für die gesamte Mineralisierung repräsentativ sind; die erforderlichen Annahmen in Bezug auf die abgeschlossenen helikoptergestützten Kartierungs- und Beprobungsprogramme; dass das Yukon nicht das Potenzial hat, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Quellennachweis

MACKIE, R., ARNE, D. AND PENNIMPEDE, C., 2016. Weighted sums model for Porphyry Cu-Mo deposits levelled by geology. In: Enhanced interpretation of stream sediment geochemical data for NTS map sheet 115J and 115K. Yukon Geological Survey, Open File 2016-15, scale 1:250 000, sheet 6 of 13.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

