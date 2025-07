SGS baut US-Geschäft mit Übernahme von ATS deutlich aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS übernimmt die amerikanische Applied Technical Services (ATS).

SGS zahle 1,325 Milliarden Dollar für den Anbieter von Prüf-, Inspektions-, Kalibrierungs- und Forensik-Dienstleistungen in Nordamerika, teilte das Schweizer Unternehmen am Mittwoch mit. Vom Kaufpreis würden weniger als 100 Millionen Dollar in Form von SGS-Aktien an einige Aktionäre und wichtige Mitarbeiter gezahlt. Der Rest werde durch Barmittel und Schulden finanziert.

ATS bediene Industrie-, Rüstungs-, Energie- und Versicherungskunden. Mit 2100 Mitarbeitern steuere die Firma 2026 voraussichtlich einen Umsatz von 460 Millionen Dollar und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 95 Millionen Dollar bei. Ergebnis-Synergien von mindestens 30 Millionen Dollar jährlich seien dabei noch nicht eingerechnet. Die geplante Übernahme verbessere das Ergebnis von SGS vom ersten Jahr an und stärke die Position von SGS in den USA. Mit dem Deal, der voraussichtlich Ende des laufenden oder Anfang des kommenden Jahres vollzogen werde, steige der Umsatz von SGS in Nordamerika auf über 1,5 Milliarden Dollar.

