Aktien Wien Schluss: Kursgewinne nach US-Arbeitsmarktdaten

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag fester geschlossen. Der ATX baute seine Gewinne nach dem US-Arbeitsmarktbericht noch etwas aus und beendete den Tag mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 4.431,89 Punkten. Der breite gefasste ATX Prime legte 0,57 Prozent auf 2.227,80 Zähler zu.

Auch andere Börsen konnten nach den Arbeitsmarktdaten noch etwas zulegen. Die gemeldeten Zahlen lieferten ein durchwachsenes Bild. Die Arbeitslosenquote sank von 4,2 auf 4,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 4,3 Prozent gerechnet. Die US-Wirtschaft hat im Juni auch mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Löhne haben etwas weniger als erwartet zugelegt.

"Ein regelrechter Einbruch am Arbeitsmarkt ist weiterhin nicht zu beobachten, auch wenn in Teilbereichen Schwächezeichen unübersehbar sind", schreiben die Ökonomen der Commerzbank in einer ersten Reaktion. "Wir fühlen uns in unserer Auffassung bestärkt, dass die Fed sich in Richtung Zinssenkungen bewegen dürfte, aber bei der nächsten Sitzung Ende des Monats noch stillhalten sollte", so Commerzbank-Chefökonom Christoph Balz.

Unter den ATX-Werten gab es nur wenig Bewegung. Die größten Gewinner waren Bawag mit einem Plus von 1,9 Prozent. Größere Aufschläge verbuchten auch EVN (plus 1,7 Prozent) und OMV (plus 1,4 Prozent). Etwas unter Druck kamen Voestalpine (minus 1,3 Prozent) und Lenzing (minus 1,2 Prozent) und lagen ganz unten im ATX.

Nachrichten gab es am Vormittag von Wienerberger . Der Baustoffkonzern weitet sein Engagement im Bereich erneuerbarer Energiegewinnung aus und übernimmt den französischen Anbieter von Indach-Photovoltaik-Lösungen GSE Intégration SAS komplett. Das Unternehmen hielt bereits mehr als die Hälfte an der französischen Firma und erwirbt die verbleibenden 49 Prozent. Wienerberger-Aktien reagierten nicht merklich und beendeten den Tag mit einem Minus von 0,1 Prozent.

Die AT&S hat bei ihrer Hauptversammlung Andreas Walter Mattes zum neuen Aufsichtsratschef gewählt. Mattes ist neu im Gremium. An der Börse schlossen AT&S-Aktien am Donnerstag mit einem kleinen Plus von 0,4 Prozent.

Mit Spannung verfolgt werden an den Börsen auch weiter die Zollverhandlungen der USA mit mehreren Handelspartnern wie der EU und Japan. Mitte der kommenden Woche laufen die Fristen aus, die US-Präsident Donald Trump im Zollkonflikt gesetzt hat. Viele Länder bemühen sich in letzter Minute um eine Einigung, die sie vor massiven Zollaufschlägen bewahrt./mik/sto/APA/jha