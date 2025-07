Dax-Rückblick:

Nach dem deutlich schlechter als erwartet ausgefallenen ADP-Report in den USA am gestrigen Nachmittag gab es gestern einen kurzen Abtaucher in den unteren 23.600er Bereich. Damit wurde die Aufwärtskurslücke vom vergangenen Freitag wieder geschlossen.

Der Dax konnte sich allerdings noch am Nachmittag zügig wieder erholen und startete heute Morgen knapp unterhalb der 23.900er Marke in den Handel, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Innerhalb der Handelsspanne 23.800 bis 23.900 Punkte ist der Index im Stundenchart kurzfristig als neutral einzustufen. Erst ein Stundenschlusskurs außerhalb dieser Handelsspanne eröffnet erneut größeres Bewegungspotenzial.

Gelingt ein Ausbruch auf der Oberseite, dürfte der Index schnell wieder das bisherige Wochenhoch vom Montag um 24.100 Punkte ins Visier nehmen. Ein Ausbruch auf der Unterseite eröffnet erneut indes Abwärtspotenzial bis auf das Niveau des gestrigen Tagestiefs. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender und dürfte für neue Impulse sorgen.