EQS-News: Ergebnisse der Hauptversammlung der AT&S AG / Andy Mattes neuer AT&S-Aufsichtsratsvorsitzender

03.07.2025

Ergebnisse der Hauptversammlung der AT&S AG

Andy Mattes neuer AT&S-Aufsichtsratsvorsitzender

Leoben – Die heutige 31. ordentliche Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende auszuzahlen. Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH bestellt. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Andy Mattes. Er wurde bis zur 36. ordentlichen Hauptversammlung 2030 bestellt. Georg Hansis wurde wiedergewählt.

Auch alle sonstigen zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkte wurden von den bei der Hauptversammlung vertretenen Aktionär:innen angenommen. Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen AT&S-Hauptversammlung 2025 finden Sie unter www.ats.net.

In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Andy Mattes, der in der Hauptversammlung zum Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. „Der Aufsichtsrat freut sich sehr, mit Andy Mattes einen ausgewiesenen Top-Experten der Technologiebranche gewonnen zu haben“, erklärt Dr. Georg Riedl, der ab sofort wieder als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats fungiert. Mattes blickt auf eine beeindruckende Karriere in führenden Positionen bei namhaften Unternehmen im Silicon Valley zurück und zählt zu den renommiertesten deutsch-amerikanischen Managern seiner Generation.

„Enormes Zukunftspotenzial“

„Ich danke dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen und empfinde die Wahl zum Vorsitzenden des AT&S-Aufsichtsrats als große Ehre“, erklärt Andy Mattes. „AT&S hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zu einem global führenden Anbieter von Verbindungstechnologien entwickelt und zählt zahlreiche namhafte Marken der Elektronikbranche zu seinem festen Kundenstamm.“ Mit Blick auf die Zukunft betont Mattes die zentrale Rolle von Technologie, Digitalisierung und Mikroelektronik für die gesellschaftliche Entwicklung: „Diese Bereiche sind nicht nur Treiber wirtschaftlicher Innovation, sondern auch essenziell für Lösungen in Bereichen wie Gesundheit, Mobilität, Energie und Kommunikation. AT&S ist hervorragend positioniert, um diese Transformation aktiv mitzugestalten. AT&S verfügt über enormes Zukunftspotenzial, und ich freue mich darauf, meine internationalen Erfahrungen in die Weiterentwicklung von AT&S einbringen zu können.“

Andreas Walter „Andy“ Mattes studierte Betriebswirtschaft in München und startete anschließend seine internationale Laufbahn. Nach mehr als 20 Jahren bei Siemens übernahm er leitende Funktionen bei Hewlett-Packard in Palo Alto. Es folgten Stationen als CEO von Diebold Inc., wo er maßgeblich die Übernahme der Wincor Nixdorf AG und die anschließende Fusion zu Diebold Nixdorf Inc. verantwortete. Danach war Andy Mattes Senior Advisor bei McKinsey. Von 2020 bis 2022 war er Präsident und CEO von Coherent, Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Lasertechnologie und Photoniklösungen, und leitete erfolgreich den Verkauf des Unternehmens an II-VI Incorporated. Andy Mattes verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen auf drei Kontinenten. Unter anderem ist er stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der amsOSRAM AG.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing für VR- und KI-Anwendungen. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud) und China (Shanghai, Chongqing). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wurde in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wurde ein europäisches Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion errichtet, das im Juni 2025 offiziell eröffnet wurde. Beide Standorte haben im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion aufgenommen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen.

Medien-Download: Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

