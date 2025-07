EQS-News: HHLA informiert auf Hauptversammlung über Jahresverlauf und strategische Entwicklung

EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HHLA informiert auf Hauptversammlung über Jahresverlauf und strategische Entwicklung



03.07.2025 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HHLA-Hauptversammlung 2025

HHLA informiert auf Hauptversammlung über Jahresverlauf und strategische Entwicklung

Hamburg, 3. Juli 2025 | Die ordentliche Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) stimmte heute allen zur Abstimmung gekommenen Tagesordnungspunkten zu. Zudem wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,10 Euro je A-Aktie beschlossen.



Die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath blickte in ihrer Rede auf das Geschäftsjahr 2024 zurück, in dem die HHLA ihre Position als europäischer Netzwerk-Logistiker gestärkt hat. Trotz globaler Herausforderungen, wie der anhaltenden Konjunkturschwäche in Deutschland, dem Konflikt im Nahen Osten sowie dem Krieg in der Ukraine, hat die HHLA das Jahr mit einer positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung abgeschlossen: Der Konzernumsatz stieg um 10,5 Prozent auf 1.598,3 Mio. Euro und das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 22,7 Prozent auf 134,3 Mio. Euro.

Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: „Die HHLA hat im Jahr 2024 in einem herausfordernden Marktumfeld Stabilität bewiesen und gleichzeitig konsequent an der Umsetzung ihrer strategischen Ziele gearbeitet. Maßgeblich vorangetrieben wurden der gezielte Ausbau des europäischen Netzwerks sowie die technologische Weiterentwicklung und Automatisierung der Containerterminals in Hamburg. Dadurch haben wir nicht nur die Grundlage für zukünftiges Wachstum geschaffen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Hamburg gestärkt. Die positive wirtschaftliche Entwicklung zeigt, dass die HHLA auf dem richtigen Weg ist – mit dem klaren Ziel, das Unternehmen noch vernetzter, digitaler und nachhaltiger aufzustellen.“

Die Hauptversammlung beschloss, eine Bardividende je börsennotierter A-Aktie in Höhe von 0,10 Euro auszuzahlen. An die Aktionäre des Teilkonzerns Hafenlogistik werden somit insgesamt 7,3 Mio. Euro ausgeschüttet. Für den nicht an der Börse gelisteten Teilkonzern Immobilien werden 1,50 Euro je S-Aktie ausgezahlt. Die S-Aktien befinden sich zu 100 Prozent im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg. Für beide Teilkonzerne zusammengenommen schüttet die HHLA insgesamt 15,7 Mio. Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 aus.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung, die Rede und Präsentation der Vorstandsvorsitzenden sind auf der Webseite der HHLA im Bereich Investor Relations unter „Hauptversammlung“ veröffentlicht: www.hhla.de/hauptversammlung.

Rückfragen

Investor Relations

Ute Neumann

Tel. +49 (0)40 3088-3613

E-Mail: neumann-u@hhla.de

03.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2164716 03.07.2025 CET/CEST