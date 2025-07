EQS-News: Maffei GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen 2024 der Beteiligungen zeigen Maffei & Co. operativ auf Kurs

EQS-News: Maffei GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Maffei GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen 2024 der Beteiligungen zeigen Maffei & Co. operativ auf Kurs



03.07.2025 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Maffei GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen 2024 der Beteiligungen zeigen Maffei & Co. operativ auf Kurs

Auch 2024 konnte Maffei & Co. seinen Weg der Wertschaffung bei den Beteiligungen fortsetzen:

Die Park Your Truck GmbH, Dessau-Roßlau (indirekt 50,5%) verzeichnete wie angekündigt einen Rückgang des Umsatzes auf gut € 12,2 Mio. (VJ: € 14,5 Mio.), der im Wesentlichen auf Verschiebungen bei den Abschlüssen von neuen Flächenverträgen zurückzuführen ist. Diese sind jedoch zwischenzeitlich erfolgt, so dass Park Your Truck 2025 - auch mit zahlreichen neuen Verträgen - auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist. Das Ergebnis vor Steuern sank 2024 auf rund € 1,2 Mio. (VJ: € 1,6 Mio.), wobei hierbei noch außerordentliche Aufwendungen für den Bau von Ladesäulen in Höhe von rund € 0,6 Mio. zu berücksichtigen sind. Nach dem hohen Wachstum der vergangenen Jahre war 2024 ein Jahr der internen Konsolidierung, um in den nächsten Jahren mit neuen Flächen, dem digitalen Reservierungssystem sowie neuen Ladesäulen weiter wachsen zu können, wofür in 2024 viele Grundlagen gelegt wurden: So wurde der erste Charge Your Truck-Parkplatz mit Ladesäulen für eLKW eröffnet; weitere 25 LKW-Parkplätze mit Lademöglichkeiten sind in der Planung bzw. der Umsetzung. Ferner wurden unter der neuen Marke Charge+ die Dienstleistungen rund um den Aufbau und den Betrieb von PKW- und Last Mile-Ladesäulen zusammengefasst. Dazu wurden rund 70 Verträge mit Institutionen wie Krankenhäusern oder Universitäten geschlossen, um auf deren Flächen Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das Reservierungs- und Buchungssystem mit mehr als 130 öffentlich zugänglichen LKW-Parkplätzen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien wurde 2024 vollständig überarbeitet und bietet nun nicht nur Reservierungsmöglichkeiten, sondern auch weitere Features wie beispielsweise Routenplanung.

Bei der terraplan GmbH, München (35,9%), konnte die wichtigste Beteiligung Meine Welt Reisen GmbH, Leipzig (51,0%), ihren Umsatz auf rund € 3,2 Mio. (VJ: € 1,2 Mio.) mehr als verdoppeln - bei einem erstmals leicht positiven Ergebnis. Aufgrund der aktuell vorliegenden weiter zunehmenden Buchungszahlen ist von einer nachhaltig positiven Entwicklung in den nächsten Jahren auszugehen. Weitere Übernahmemöglichkeiten werden derzeit ins Auge gefasst.

Auf Ebene der Maffei GmbH & Co. KGaA gab es 2024 ein negatives Ergebnis in Höhe von rund T€ 121 (VJ: T€ -25), das auf die Kosten der Sachkapitalerhöhung zurückzuführen ist.

Über Maffei & Co.

Maffei & Co. ist eine börsengelistete Investmentholding mit Impact-Investments, die aktiv entwickelt und über die 100%-Tochter Maffei & Co. Holding GmbH gehalten werden.

Aktuelle Beteiligungen sind die 2019 erworbene Beteiligung (indirekt 50,5%) an der Park Your Truck GmbH, Dessau-Roßlau, der europäischen Marktführerin für die Organisation von LKW-Verkehr. Die 2022 gegründete terraplan GmbH (rund 35%) bündelt Beteiligungen im Bereich Touristik & Freizeit. Hierzu zählt u.a. eine Mehrheit an der Meine Welt Reisen GmbH, Leipzig. 2025 ist der Relaunch der 2024 erworbenen Marke Hakisa® geplant, die Payment-, Loyalty- und Communitylösungen umfasst.

Daneben unterstützen die strategischen Beteiligungen m.partners GmbH (Managementberatung), Communicatio GmbH (Technologie) sowie Maffei Ventures GmbH nicht nur die gruppeneigenen Unternehmen, sondern auch Dritte.

Kontakt:

Andreas Buchner

Maffei GmbH & Co. KGaA

E-Mail: mail@maffei.de

www.maffei.de

03.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2164912 03.07.2025 CET/CEST