Schweizer Inflation im Juni wieder im positiven Bereich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - In der Schweiz hat die Inflation im Juni unerwartet leicht angezogen.

Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 0,1 Prozent, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mit. Die Inflation ist damit wieder in die von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für Preisstabilität angepeilte Bandbreite von null bis zwei Prozent zurückgekehrt. Ökonomen hatten im Schnitt wie im Mai einen Preisrückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Mit der Rückkehr der Teuerung in den positiven Bereich dürfte der Druck auf die Zentralbank zu weiteren Zinssenkungen etwas abnehmen. Die SNB hatte im Juni wegen der sinkenden Inflation ihren Leitzins zum sechsten Mal in Folge auf noch null Prozent zurückgenommen. Notenbankchef Martin Schlegel hatte nicht ausgeschlossen, den Leitsatz in Zukunft auch in den negativen Bereich abzusenken. Die SNB lehnte eine Stellungnahme zu den jüngsten Inflationszahlen ab.

(Bericht von Paul Arnold und John Revill, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)