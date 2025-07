USA: Stimmung im Dienstleistungssektor hellt sich leicht auf

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juni leicht aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 50,8 Punkte, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Der Wert liegt damit wieder leicht über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 50,6 Punkte gerechnet.

Der Unterindikator für neue Aufträge legte zu. Der auf einem hohen Niveau befindliche Indikator für bezahlte Preise gab hingegen etwas nach. Auch der Beschäftigungsindikator verschlechterte sich etwas und signalisiert jetzt wieder einen Beschäftigungsaufbau.

"Das Niveau ist im historischen Vergleich zwar noch nicht besonders hoch, dennoch dürften die Konjunktursorgen kleiner werden, nachdem auch der Arbeitsmarktbericht positiv überraschte", kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Helaba. "Spekulationen auf sinkende Leitzinsen werden mit den heutigen Zahlen gedämpft."/jsl/stw