Putin sieht Chancen für wirtschaftlichen Austausch mit USA

ANCHORAGE (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht Chancen für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA. Das Handelsvolumen sei zwar immer noch eher symbolisch, es sei aber unter der neuen US-Regierung um 20 Prozent gewachsen. Das sagte Putin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump nach ihrem Gipfel in Alaska. Eine russisch-amerikanische Investitionspartnerschaft habe großes Potenzial./fko/DP/zb