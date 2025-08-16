Werbung ausblenden

Putin sieht Chancen für wirtschaftlichen Austausch mit USA

dpa-AFX · Uhr

ANCHORAGE (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht Chancen für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA. Das Handelsvolumen sei zwar immer noch eher symbolisch, es sei aber unter der neuen US-Regierung um 20 Prozent gewachsen. Das sagte Putin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump nach ihrem Gipfel in Alaska. Eine russisch-amerikanische Investitionspartnerschaft habe großes Potenzial./fko/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden