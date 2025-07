EQS-News: Belgravia Hartford erhöht Bestand seiner Bitcoin-Treasury (BTC) mit strategischem Erwerb in Höhe von 1 Million USD

EQS-News: Belgravia Hartford Capital Inc / Schlagwort(e): Miscellaneous

Belgravia Hartford erhöht Bestand seiner Bitcoin-Treasury (BTC) mit strategischem Erwerb in Höhe von 1 Million USD



04.07.2025

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 4. Juli 2025) - Belgravia Hartford Capital Inc. (CSE: BLGV) (OTCID: BLGVF) (FSE: ECA) ("Belgravia" oder das "Unternehmen") freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner vierten Bitcoin (BTC)-Akquisition im Rahmen seiner langfristigen Strategie zum Aufbau einer Bitcoin-Treasury-Reserve bekannt zu geben.

Dieser jüngste Erwerb stärkt die Position von Belgravia als zukunftsorientiertes Unternehmen, das Bitcoin als strategisches Finanzinstrument nutzt.

Neuer Bitcoin-Erwerb

Belgravia Hartford erwarb 9,35295508 BTC für einen Gesamtbetrag von 1.000.000 USD zu einem Durchschnittspreis von 106.918,08 USD pro Bitcoin (einschließlich aller Kosten und Gebühren). Dieser Erwerb erhöht den Bitcoin-Bestand des Unternehmens auf:

Der Erwerb wurde über das regulierte OTC-Desk von Coinsquare abgewickelt und durch die zuvor angekündigte Kreditfazilität in Höhe von 5 Mio. USD von Round13 Digital Asset Fund L.P. finanziert, einem führenden institutionellen Partner mit Schwerpunkt auf digitalen Vermögensstrategien.

Engagement für Transparenz und Governance

Belgravia Hartford verpflichtet sich stets zu vollständiger Transparenz bei seinen Finanzgeschäften und wird weiterhin zeitnah über alle wesentlichen Entwicklungen informieren. Die Insider des Unternehmens halten derzeit rund 36 % der ausstehenden Aktien, was die starke interne Ausrichtung auf die Aktionär:innen unterstreicht. Aktuelle Insiderinformationen sind unter SEDI.ca. verfügbar.

www.belgraviahartford.com

Kontakt für Investoren und Medien:

Mehdi Azodi

President und CEO

Belgravia Hartford Capital Inc.

(416) 779-3268

mazodi@blgv.ca

