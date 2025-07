EQS-Media / 04.07.2025 / 11:00 CET/CEST



Frankfurt, 04. Juli 2025

Oliver Bönig und Thomas G. Wunder gewinnen den Journalistenpreis kumU 2025

Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) hat am Mittwochabend im Rahmen der Jubiläumskonferenz „20 Jahre m:access“ in München seinen renommierten Journalistenpreis kumU zum siebten Mal verliehen.

Mit dem Preis werden journalistische Arbeiten ausgezeichnet, die fachliche Tiefe mit einer anschaulichen Darstellung der Wechselwirkungen zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt verbinden – und dadurch die Bedeutung kapitalmarktorientierter KMUs für Innovation und Wirtschaftswachstum sichtbar machen.

Die Gewinner des kumU-Journalistenpreises 2025

1. Platz: Oliver Bönig und Thomas G. Wunder (AnlegerPlus)

Beitrag: „Mittelstand und Kapitalmarkt – Vom Hidden Champion zum Börsen-Star?“

Dotierung: 2.500 Euro



Der Beitrag beleuchtet die Chancen und Herausforderungen mittelständischer Unternehmen auf dem Weg an den Kapitalmarkt. Besonders herausragend ist die strukturierte Analyse verschiedener Börsensegmente – von Prime Standard über Scale bis zum m:access – sowie der direkte Vergleich internationaler Alternativen. Die Jury lobte die journalistisch hochwertige Aufbereitung, das starke didaktische Konzept und die gelungene Einführung in die Relevanz des Kapitalmarktes für den Mittelstand.

2. Platz: Jan Klauth (WELT)

Beitrag: „6.572 Euro aus dem Nichts? Wie ich die lukrative VL-Methode für mich entdeckte“

Dotierung: 1.000 Euro



Der persönliche Erfahrungsbericht von Jan Klauth besticht durch eine spannende Storyline und einen hohen Bildungsanspruch. In seinem Artikel macht er ein oft übersehenes Thema für ein breites Publikum zugänglich – und beleuchtet dabei anschaulich die strukturellen Hürden und Informationsdefizite, die viele Arbeitnehmer von der Nutzung dieser staatlich geförderten Kapitalanlageform abhalten. Die Jury hob insbesondere die hohe Alltagsnähe und die journalistische Qualität des Beitrags hervor.

3. Platz: Eva Rathgeber (Unternehmeredition)

Beitrag: „Schott Pharma: Erfolgreicher Börsengang nach dem Carve-out“

Dotierung: 500 Euro



Mit einem fundierten und anschaulichen Blick auf den Börsengang von Schott Pharma liefert Eva Rathgeber eine gelungene Fallstudie aus dem deutschen Mittelstand. Der Beitrag vermittelt nicht nur den konkreten Ablauf eines IPO-Prozesses, sondern auch dessen strategischen Nutzen für Unternehmen. Die Jury würdigte die journalistische Professionalität sowie den positiven Beitrag zur Sichtbarkeit erfolgreicher Kapitalmarktgeschichten aus dem Mittelstand.

Preisverleihung im Rahmen des Jubiläumskonferenz 20 Jahre m:access

Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre m:access in den Räumlichkeiten der Börse München statt. Die Plattform m:access der Börse München gilt als wichtiger Zugangspunkt für wachstumsstarke mittelständische Unternehmen zum Kapitalmarkt – und bot damit den idealen Rahmen zur Ehrung herausragender journalistischer Beiträge, die sich genau diesem Themenfeld widmen.

Nach der Begrüßung durch Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU, würdigte Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München und Mitglied der kumU-Jury, die Preisträgerinnen und Preisträger in einer feierlichen Laudatio.

Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU:

„Die prämierten Beiträge zeigen eindrucksvoll, wie Wirtschaftsjournalismus dem oft übersehenen kapitalmarktorientierten Mittelstand zu mehr Aufmerksamkeit verhilft. Oliver Bönig und Thomas G. Wunder haben mit ihrem Artikel über den Weg vom Hidden Champion zum Börsen-Star genau den Nerv getroffen. Zusammen mit den Beiträgen von Jan Klauth und Eva Rathgeber verdeutlichen sie, wie wichtig qualitativ hochwertige Berichterstattung für einen funktionierenden Kapitalmarkt ist. Wir danken allen Journalistinnen und Journalisten, die sich für dieses wichtige Thema einsetzen."

Weitere Informationen zum Preis sowie zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern finden Sie unter:

www.kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis-kumu/

Dieses Mal nicht dabei gewesen? Der kumU wird auch 2026 wieder ausgeschrieben – für Beiträge, die im Jahr 2025 erschienen sind. Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!

Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.

Der Verband mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich seit 2017 insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMU, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft), Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Falko Bozicevic (BondGuide Media GmbH), Martin Schmeißer (ICF Kursmakler AG), Dr. Mirko Sickinger (Heuking Kühn Lüer Wojtek) sowie Christoph Weideneder (Small & Mid Cap Investmentbank AG).



