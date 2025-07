Trump feiert Sieg über Steuergesetz mit Anhängern in Iowa

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Nach der Verabschiedung des umstrittenen Steuer- und Ausgabengesetzes in den USA hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) seinen Triumph mit seinen Anhängern auf einem Messegelände in Des Moines im US-Bundesstaate Iowa gefeiert.

"Dieses Gesetz enthält die größte Steuersenkung in der amerikanischen Geschichte, die größte Ausgabenkürzung in der amerikanischen Geschichte und die größte Investition in die Grenzsicherheit in der amerikanischen Geschichte", sagte Trump. Mit dem Besuch in genau diesem Bundesstaat wollte Trump sein Image als Präsident, der seine Versprechen gegenüber seinen Wählern einhält, untermauern. Denn genau hier hatte die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in den vergangenen drei Präsidentschaftswahlen für ihn gestimmt.

Trump hatte kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes alle Mitglieder des Kongresses und des Senats für die feierliche Unterzeichnung eingeladen. "Gemeinsam werden wir die Unabhängigkeit unserer Nation und den Beginn unseres neuen goldenen Zeitalters feiern", sagte Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Die Unterzeichnung soll am amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli um 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MESZ) stattfinden. Das Weiße Haus hatte zuvor erklärt, dass die Unterzeichnungszeremonie für 17.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) geplant ist. Wie Reuters berichtete, verabschiedete der US-Kongress das umstrittene Steuer- und Ausgabengesetz von Präsident Donald Trump nach einer tagelangen Hängepartie. Das Repräsentantenhaus nahm am Donnerstag eine Vorlage des Senats mit 218 zu 214 Stimmen an.

