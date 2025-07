Zollängste treiben Dax-Anleger um - Fristende für Verhandlungen naht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Angesichts des nahenden Fristendes bei den Zollverhandlungen mit den USA haben die Dax-Anleger zum Wochenschluss kalte Füße bekommen.

Der deutsche Leitindex fiel um bis zu ein Prozent auf 23.702 Zähler, der EuroStoxx50 verlor 1,1 Prozent. Sollten nicht noch einige Last-Minute-Deals abgeschlossen werden, dürften sich viele Staaten ab der kommenden Woche höheren Zöllen ausgesetzt sehen, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Und Stand jetzt gehören dazu auch die Staaten der EU - gerade die exportorientierte deutsche Wirtschaft trifft das hart."

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag angekündigt, die einzelnen Länder in Kürze darüber zu informieren, mit welchen Zollsätzen sie auf ihre Exporte in die USA konkret rechnen müssen. Im April wurden die Zollsätze für die meisten Länder vorübergehend auf zehn Prozent gesenkt, um Zeit für Verhandlungen zu schaffen. Diese Frist läuft am 9. Juli ab. Man stehe nun "Gewehr bei Fuß, was Nachrichten zum Handel mit den USA anbelangt", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. An der Wall Street bleiben Reaktionen auf die Zollunsicherheit am Freitag aus, da die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen sind.

US-STEUERGESETZ KÖNNTE DOLLAR LANGFRISTIG SCHADEN

Am Devisenmarkt geriet der Greenback nach einer kurzen Erholungsphase am Vortag wieder unter die Räder. Der Dollar-Index gab 0,2 Prozent auf 96,9520 Punkte nach. Der Euro notierte mit 1,1779 Dollar um 0,2 Prozent fester. Anleger fürchten, dass die Verabschiedung des umstrittenen Steuer- und Ausgabengesetzes von Präsident Donald Trump den Schuldenberg der USA deutlich nach oben treiben wird. Durch eine unkontrollierte Haushalts- und Schuldenpolitik könnten die Glaub- und Kreditwürdigkeit der USA leiden und die Anleiherenditen steigen, warnte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Auch die Analysten der Commerzbank konstatierten, das Gesetz trage langfristig zu den Sorgen bei, was den Status des US-Dollars angehe. Seit Jahresbeginn hat der Dollar-Index bereits über zehn Prozent an Wert eingebüßt.

Auf der Unternehmensseite stachen zum Wochenschluss vor allem Rheinmetall ins Auge. Ein optimistischer Analysten-Kommentar schob die Rüstungsaktien an die Dax-Spitze, die Titel legten bis zu 3,3 Prozent auf 1754 Euro zu. JP Morgan hat das Kursziel für die Aktien auf 2250 Euro (zuvor 2100 Euro) erhöht. Die Experten sehen angesichts der anziehenden Verteidigungsausgaben in Deutschland für die Aktien noch Luft nach oben. Die Papiere von Hensoldt rückten im MDax um zwei Prozent vor.

Noch deutlicher ging es in dem Nebenwerteindex für Hugo Boss bergauf, die nach anfänglichen Verlusten 3,8 Prozent gewannen. Der britische Hugo-Boss-Großaktionär Frasers schrieb in einer Pflichtmitteilung, die Aktie sei unterbewertet, sodass sich Vorstand und Aufsichtsrat auf die Steigerung des Unternehmenswertes konzentrieren sollten, statt Dividenden auszuschütten.

CHINAS COGNAC-ZÖLLE LASTEN AUF SPIRITUOSENHERSTELLERN

An der Pariser Börse rückten die französischen Spirituosenhersteller in den Fokus. Das chinesische Handelsministerium erklärte, ab dem 5. Juli für einen Zeitraum von fünf Jahren Zölle von bis zu 34,9 Prozent auf Brandy zu erheben. Unternehmen, die sich zu Mindestpreisen verpflichten, sollen von den höheren Zollsätzen verschont werden. Die Titel von Pernod Ricard und Remy Cointreau fielen um 4,7 und 7,2 Prozent, grenzten ihre Verluste bis zum späten Vormittag dann aber deutlich ein. Die Titel von LVMH, Eigentümer von Hennessy, gaben 1,5 Prozent nach. Die französischen Cognac-Hersteller sehen sich als Leidtragende in einem größeren Handelskonflikt zwischen Brüssel und Peking.

Am Ölmarkt gerieten die Preise für das Nordseeöl Brent und WTI ins Wanken. Beide verloren gut eineinhalb Prozent auf 67,75 beziehungsweise 66,04 Dollar je Fass. Anleger setzten darauf, dass sich die großen Produzenten der Opec+-Gruppe an diesem Wochenende auf eine Erhöhung ihrer Produktion einigen werden. Für Erleichterung sorgte zudem, dass der Iran sein Engagement für die Nichtverbreitung von Atomwaffen bekräftigte. Im Falle eines Wiederaufflammens des militärischen Konflikts zwischen Israel und dem Iran fürchten Anleger Versorgungsengpässe am Ölmarkt.

(Bericht von: Daniela Pegna. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)