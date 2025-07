EQS-News: VIB Vermögen AG: Übernahme des Geschäfts mit Institutionellen Investoren der Branicks Group AG, Verrechnung mit den Forderungen aus fälligem Darlehen

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Neuburg a. d. Donau, 7. Juli 2025. Die VIB Vermögen AG (VIB), ISIN: DE000A2YPDD0, hat heute mit der Branicks Group AG (Branicks) die Übernahme von deren Institutional Business vereinbart. Ein entsprechender Kaufvertrag zwischen den Parteien über das bisher bei der Branicks Group AG geführte Geschäft wurde heute geschlossen. Das Volumen der Übertragung auf die VIB liegt bei rund 360 Mio. EUR.

Durch den Erwerb baut die VIB im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie ihren bereits etablierten Geschäftsbereich „Institutional Business“ um die Bereiche Management und Strukturierung von Fonds, Club Deals und Einzelmandate institutioneller Investoren in allen Zyklusphasen aus, und übernimmt innerhalb des Branicks Konzerns die operative Führung dieses Geschäfts.

Dirk Oehme, Sprecher des Vorstands der VIB Vermögen AG kommentierte: „Mit der Weiterentwicklung unserer Geschäftsstrategie kommen wir Schritt für Schritt voran. Die Übernahme des Institutional Business der Branicks Group AG mit seinen Erträgen ist dabei ein weiterer Meilenstein. “

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter üblichen, rein formalen Vollzugsvoraussetzungen. Branicks und VIB haben vereinbart, dass mit Vollzug der Übertragung sämtliche Forderungen der VIB gegenüber Branicks aus dem am 7. Juli 2023 von VIB an Branicks gewährten Darlehen verrechnet werden.

Über die VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Mehr Informationen unter www.vib-ag.de

