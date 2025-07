Anstieg der Startup-Gründungen in Deutschland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) belebt den deutschen Markt für Unternehmensgründungen.

Im ersten Halbjahr 2025 habe die Zahl der Startups bundesweit um 1500 zugenommen, ergab eine am Dienstag veröffentlichte Studie "Next Generation – Startup-Neugründungen in Deutschland" des Startupverbands und des Branchendienstes Startupdetector. Dies sei ein Plus von gut acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "Damit setzt sich die positive Entwicklung der vergangenen zwei Jahre fort, ein starkes Signal in schwierigen Zeiten", sagte Benedict Kurz, Gründer und Chef der KI-Lernplattform Knowunity und Vorstand des Startupverbands.

Etwa ein Viertel aller Neugründungen entfiel der Studie zufolge auf den Software-Sektor. Vor einem Jahr lag die Quote bei einem Fünftel. Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der neuen Firmen, die Anwendungen für die Industrie wie etwa KI-Automatisierung entwickeln, um 23 Prozent.

Bei den Neugründungen pro 100.000 Einwohner lagen erneut die Bundesländer Berlin, Hamburg und Bayern vorn. Das deutlichste Wachstum verbuchte Sachsen, das sich auf Rang sieben von Rang zehn im Vorjahreszeitraum vorarbeiten konnte. "Unsere Zahlen machen zwei Dinge deutlich", sagte Felix Engelmann, Mitgründer von Startupdetector. "Erstens sind Hotspots wie Berlin und München für ein lebendiges Startup-Ökosystem weiterhin zentral. Zweitens sehen wir auch jenseits dieser Zentren eine positive Dynamik – wir sind heute breiter aufgestellt und heben dadurch zusätzliche Potenziale."

