GNW-News: Altezza Travel und Wissenschaftler entdecken Afrikas höchstlebenden Frosch auf dem Kilimandscharo

MOSHI, Tansania, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forscher haben auf dem Kilimandscharo in 4000 Metern Höhe die am höchsten lebende Froschart Afrikas entdeckt. Die Entdeckung, die Altezza Travel während einer Bergbesteigung im Juni 2024 machte, führte zu einer wissenschaftlichen Untersuchung, um festzustellen, ob es sich bei den Fröschen um eine neue Art handelt oder um eine bekannte Spezies von Fröschen, die in viel höheren Lagen leben als bisher angenommen. Bis dahin glaubten Wissenschaftler, dass in Afrika keine Frösche in Höhen über 3.000 Metern leben. Die Entdeckung wurde zunächst dem Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI) gemeldet, woraufhin eine Expedition zur weiteren Untersuchung gestartet wurde. Professor Alan Channing, Amphibienexperte an der North-West University in Südafrika, bestätigte, dass bisher keine Froschart in einer solchen Höhe in Afrika gefunden wurde. Zwischen dem 20. und 25. Februar 2025 untersuchte ein Forschungsteam die Flusssysteme auf dem Kilimandscharo in einer Höhe zwischen 3.500 und 4.000 Metern. Das Team konnte die Frösche erfolgreich lokalisieren und DNA-Proben für Laboranalysen entnehmen. In Südafrika durchgeführte Tests ergaben, dass die Frösche zur Art Amietia wittei gehören, was darauf hindeutet, dass diese Froschart in weitaus höheren Lagen überleben kann als bisher angenommen. Weitere Informationen finden Sie in der Studie von Professor Channing. (https://bioone.org/journals/journal-of-east-african-natural-history/volume- 114/issue-6/028.114.0601/The-Highest-Elevation-River-Frogs-in-Africa-are-on- Mount/10.2982/028.114.0601.short) Altezza Travel hat die Expedition vollständig finanziert und organisiert, einschließlich der Kosten für die DNA-Probenahme, die Labortests und den internationalen Transport des Forschungsteams. Das Unternehmen stellte auch logistische Unterstützung bereit, darunter Führer, Träger, Verpflegung und Sauerstoffflaschen für die Höhenlage. Alle Details finden Sie in einem Expeditionsbericht, der kürzlich vom Unternehmen veröffentlicht wurde. (https://altezzatravel.de/articles/highest-living-frog-in-africa-discovered-on- kilimanjaro) Wissenschaftler haben Bedenken hinsichtlich potenzieller Gefahren für das Überleben der Frösche geäußert, darunter die Verschmutzung des Wassers durch Geschirrspülmittel, die von Kilimandscharo-Trägern verwendet werden, die Verringerung der Wasserverfügbarkeit aufgrund des Klimawandels und die Jagd durch Vögel. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Auswirkungen dieser Faktoren zu verstehen und Maßnahmen zum Schutz der Art zu entwickeln. ?Diese Entdeckung unterstreicht die Bedeutung des empfindlichen Ökosystems des Kilimandscharo und die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umweltmanagements", erklärte Dmitrii, ein Mitglied des Expeditionsteams. ?Wir hoffen, dass diese Forschungsarbeit zu umfassenderen Schutzstrategien für die Region sowie zu weiteren Studien zu diesem Thema beitragen wird. Während dieser Reise haben wir vermutet, dass diese Frösche möglicherweise noch höher leben, aber das Fehlen von Flüssen oberhalb von 4.050 Metern schränkt ihren Lebensraum wahrscheinlich ein." Über Altezza Travel: Altezza Travel ist ein führender Reiseveranstalter für Kilimandscharo-Touren, der sich für nachhaltigen Tourismus und Umweltschutz einsetzt. Das Unternehmen arbeitet regelmäßig mit Forschern und Naturschützern zusammen, um das Naturerbe Tansanias zu schützen. Für Medienanfragen: press@altezza.travel https://altezzatravel.com/