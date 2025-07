DAX mit Rückenwind – EZB im Blick – Unternehmenszahlen geben Impulse

Der deutsche Leitindex startet mit einem freundlichen Grundton in den Handelstag. Rückenwind kommt von starken Unternehmenszahlen und einer insgesamt robusten Stimmung im europäischen Frühhandel. Während der DAX zulegt, zeigen sich die US-Indikationen noch richtungslos. In Fernost bleibt der Nikkei nach der gestrigen Rally zwar im Plus, verliert aber an Schwung.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland setzen erste Akzente: Das GfK-Konsumklima für August fällt schwächer aus als erwartet – ein Dämpfer für Hoffnungen auf eine rasche Erholung des privaten Konsums. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick der Märkte dann voll auf Frankfurt: Die Europäische Zentralbank gibt am Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekannt. Der Konsens rechnet mit einer unveränderten Leitzinsrate von 2,15 %. Noch spannender dürfte die anschließende Pressekonferenz werden, bei der Investoren auf Hinweise zur weiteren geldpolitischen Ausrichtung hoffen.

Im Fokus:

MTU Aero Engines steht heute im Rampenlicht: Der Triebwerkshersteller überrascht mit einem kräftigen Ergebnisplus im zweiten Quartal. Der Umsatz kletterte um rund 17 % auf 2,05 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT sprang auf 357 Millionen Euro – ein Plus von über 40 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich das margenstarke Wartungsgeschäft. Die Aktie zeigt sich zum Handelsstart volatil. MTU bestätigte zudem die im Juni angehobene Jahresprognose – ein Signal der Zuversicht in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Auch Hyundai sorgt für Gesprächsstoff: Der südkoreanische Autobauer meldet zwar einen Rückgang des operativen Ergebnisses um knapp 16 %, doch die Zahlen fielen besser aus als befürchtet. Belastend wirkten sich vor allem US-Zölle und Preisnachlässe aus. Positiv sticht der Absatz in den USA hervor, insbesondere bei elektrifizierten Modellen und SUVs. Der Umsatz legte insgesamt um über 7 % zu. Die Aktie zeigt sich in der Indikation stabil bis leicht fester.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2EN3 5,89 25023,822077 Punkte 8,02 Open End DAX® Bear UG6NHH 3,96 24821,211896 Punkte 21,87 Open End Deutsche Telekom AG Bull UG4SEJ 2,66 28,703908 EUR 11,8 Open End DAX® Bull UG5FYK 14,54 23021,937561 Punkte 16,66 Open End Tesla Inc. Bull UG47T4 12,93 159,309427 USD 2,2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG181N 9,87 24000,00 Punkte 27,32 19.09.2025 Deutsche Bank AG Call HD8YYN 8,31 20,00 EUR 13,58 17.09.2025 DAX® Call UG2LS1 3,95 25000,00 Punkte 105,54 19.09.2025 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,34 8,00 EUR 8,57 17.12.2025 BMW AG Call UG48N2 0,10 120,00 EUR 9,3 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit MicroStrategy Inc. Long HD9LNJ 1,77 309,591111 USD 4 Open End Rheinmetall AG Long UG6XQU 1,24 1599,603823 EUR 10 Open End Alphabet Inc. Long UG3EXM 2,86 171,24872 USD 10 Open End DAX® Long UG6H8P 5,25 19395,675941 Punkte 5 Open End Hugo Boss AG Short UG645Y 1,42 46,813816 EUR -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2025; 10:00 Uhr;

