DAX freundlich – Asien profitiert von US-Handelsdeal

Mit einem klaren Aufwärtsschwung startet der DAX zur Wochenmitte in den Handel und knüpft damit an die positive Grundstimmung der internationalen Märkte an. Auch an der Wall Street dominieren zur Eröffnung freundliche Töne, wenn auch mit etwas gedämpfter Dynamik. In Fernost sorgte ein neues Handelsabkommen zwischen den USA und Japan für Rückenwind: Der Nikkei legte deutlich zu, nachdem sich beide Länder auf gegenseitige Zölle von 15 Prozent einigten – ein Schritt, der als diplomatischer Erfolg gewertet wird, nachdem zuvor deutlich höhere US-Zölle im Raum standen.

Makroökonomischer Überblick:

Im Fokus der Anleger steht heute vor allem der US-Immobilienmarkt. Am Nachmittag werden die Verkaufszahlen bestehender Häuser für den Juni veröffentlicht. Die Erwartungen sind verhalten: Nach 4,03 Millionen im Vormonat rechnen Volkswirte mit einem leichten Rückgang. Die Daten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumlaune und die wirtschaftliche Verfassung der US-Haushalte.

Aktien im Fokus:

Friedrich Vorwerk zeigt sich vorbörslich in starker Verfassung. Die im SDAX notierte Aktie profitiert von einer kräftigen Prognoseanhebung: Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr ein Umsatzplus von 56 Prozent auf 303 Millionen Euro und eine deutlich verbesserte EBITDA-Marge von 18 Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Spezialist für Energieinfrastruktur nun Erlöse zwischen 610 und 650 Millionen Euro – ein Niveau, das selbst am unteren Ende über den bisherigen Markterwartungen liegt. Die Aktie nähert sich damit erneut ihrem Rekordhoch, das erst vor wenigen Tagen markiert wurde.

Weniger euphorisch fällt die Marktreaktion auf die Zahlen von SAP aus. Europas größter Softwarekonzern konnte zwar mit einem deutlichen Gewinnsprung und soliden Umsätzen überzeugen – der operative Gewinn stieg auf 2,46 Milliarden Euro, der Umsatz auf 9,03 Milliarden Euro. Doch das Cloud-Wachstum blieb leicht hinter den Erwartungen zurück. Vor allem der Cloud-Auftragsbestand enttäuschte mit 18,1 Milliarden Euro und verfehlte die Analystenschätzungen. Die Aktie reagierte entsprechend verhalten und zählt am Morgen zu den meistgehandelten, aber auch schwächeren Werten im DAX.

