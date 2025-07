EQS-News: MPPM GmbH: MPPM Deutschland Fonds erzielt signifikanten Wertzuwachs im 1. Halbjahr 2025

Emittent / Herausgeber: MPPM GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Eppstein, 10.Juli 2025 – Der Publikumsfonds MPPM Deutschland erzielte im 1. Halbjahr 2025 einen sehr deutlichen Wertzuwachs von mehr als 27%.

Haupttreiber dieser Performance waren dabei zahlreiche Positionen im Portfolio, allen voran die Kernbeteiligung am Spezialchemieunternehmen Alzchem Group AG. MPPM hatte die Aktie frühzeitig entdeckt und erste Positionen im Kursbereich um 22,- Euro aufgebaut. Ebenfalls erheblich zur positiven Wertentwicklung trug Rheinmetall bei. Noch vor der von Friedrich Merz eingeläuteten „Zeitenwende 2.0“ hatte der Fonds bereits 2024 in die Aktie des Rüstungskonzerns investiert. Zu den weiteren Performancetreibern gehörten die Investments in Heidelberg Materials und Vossloh. Heidelberg Materials ist bereits seit Jahren im Fonds enthalten, Vossloh zählt seit der Kapitalerhöhung im Herbst 2024 zum Portfolio. Eine deutlich zweistellige Performance lieferten in diesem Jahr außerdem die Aktien von Allgeier, Elmos Semiconductor, Fresenius, Jost Werke, Kontron, PVA Tepla und RTL Group. Zudem erfreulich: Die Fehlerquote des Fonds war in der ersten Jahreshälfte gering. Einer der wenigen Ausreißer nach unten war das Investment in Redcare Pharmacy, von dem wir indes fundamental überzeugt bleiben. Der deutliche Kursrückgang in der Aktie wurde daher für den weiteren Ausbau unserer Position genutzt. Das Management des Fonds bleibt für den deutschen Aktienmarkt auch für das 2. Halbjahr 2025 zuversichtlich, auch wenn sich das 3. Quartal etwas volatiler entwickeln könnte. Zum Quartalsauftakt übersprang der Fonds im Juli bereits die Marke von +30%.

Das Fondsmanagement des MPPM Deutschland konzentriert sich auf einen fokussierten Stockpicking-Ansatz, der sich in den vergangenen Jahren positiv auszahlte. Im Fokus stehen attraktive Wachstums-Aktien und günstig bewertete Substanz-Titel. Dieser ausgewogene Mix aus Growth und Value soll neben einer guten Performance auch eine nachhaltige und stetige Wertentwicklung sicherstellen. Die Performance der vergangenen 5 Jahre hebt sich im Vergleich zu MDAX und SDAX deutlich ab.

Neben dem Publikumsfonds MPPM Deutschland bietet MPPM eine individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden ab einem Volumen von 300.000 Euro zu attraktiven Konditionen an. In der Vermögensverwaltung agiert MPPM ebenfalls erfolgreich. Je nach Risikoklasse weisen die Depots seit Beginn des Jahres ganz erhebliche Wertzuwächse, teilweise von +40% und mehr, aus.

Für weitere Informationen gibt die Website www.mppm.com einen Überblick. Das Fondsmanagement steht zudem interessierten Anlegern jederzeit gerne für ein Gespräch zur Verfügung.

Kontakt

MPPM GmbH

Gimbacher Straße 13, 65817 Eppstein

Ansprechpartner: Volker Glaser

Tel: +49 (0) 6198 588 37 95

Mobil: +49 (0) 172 7230 948

E-Mail: v.glaser@mppm.com

www.mppm.com

