Dax Chartanalyse 11.08.2025
Dax-Korrektur setzt sich fort, aber die Käufer bleiben im Spiel
onvista · Uhr
Chartanalyse · Quelle: onvista media GmbH
|Dax-Widerstand:
|24.500
|24.640
|Dax-Unterstützung
|23.950
|24.050
Dax-Rückblick:
Nach der positiven Eröffnung am Morgen setzte der Dax die Korrektur der euphorischen Kaufwelle vom vergangenen Freitag weiter fort und rutschte unter die Marke von 24.100 Punkten ab.
Dax-Ausblick:
Bislang ist die jüngste Abwärtsbewegung ausgehend vom Tageshoch am Donnerstag knapp unterhalb der 24.400er Marke lediglich als technische Korrektur der Aufwärtswelle vom Donnerstag zu verstehen.
Dies ändert sich aber spätestens dann, wenn die Unterstützungszone im Bereich 23.950 bis 24.000 Punkte nicht verteidigt werden kann. In dem Falle droht eine erneute Beschleunigung auf der Unterseite in den unteren 23.000er Bereich. Bis dahin bleiben die Käufer vorerst weiter im Spiel.
Quelle: Tradingview
