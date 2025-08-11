Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 11.08.2025

Dax-Korrektur setzt sich fort, aber die Käufer bleiben im Spiel

onvista · Uhr
Chartanalyse
Chartanalyse · Quelle: onvista media GmbH
Dax-Widerstand:24.50024.640
Dax-Unterstützung23.95024.050

Dax-Rückblick:

Nach der positiven Eröffnung am Morgen setzte der Dax die Korrektur der euphorischen Kaufwelle vom vergangenen Freitag weiter fort und rutschte unter die Marke von 24.100 Punkten ab.

Dax-Ausblick: 

Bislang ist die jüngste Abwärtsbewegung ausgehend vom Tageshoch am Donnerstag knapp unterhalb der 24.400er Marke lediglich als technische Korrektur der Aufwärtswelle vom Donnerstag zu verstehen.

Dies ändert sich aber spätestens dann, wenn die Unterstützungszone im Bereich 23.950 bis 24.000 Punkte nicht verteidigt werden kann. In dem Falle droht eine erneute Beschleunigung auf der Unterseite in den unteren 23.000er Bereich. Bis dahin bleiben die Käufer vorerst weiter im Spiel.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7W5A) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 11.08.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.682,82 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9A3R) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 11.08.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.497,86 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

