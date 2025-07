Mehr Firmenpleiten in Deutschland - "Welle schwillt an"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland steigt. Bei den Regelinsolvenzen habe es im Juni einen Anstieg um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gegeben, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag.

Dieser Schnellindikator greift Meldungen der Plattform Insolvenzbekanntmachungen.de auf. Für die amtliche Statistik werden dann Daten der Gerichte verwendet, die nicht so schnell zur Verfügung stehen.

Für den April meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 2125 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 11,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zufolge der höchste April-Wert seit elf Jahren. "Die Welle der Unternehmensinsolvenzen schwillt weiter an", sagte DIHK-Chefanalyst Volker Treier. Besonders viele Insolvenzen gab es in den Branchen Verkehr und Lagerei, Bau- und Gastgewerbe. Die Forderungen der Gläubiger werden auf rund 2,5 Milliarden Euro beziffert, nach rund 11,4 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, als besonders viele wirtschaftlich bedeutende Firmen aufgegeben haben.

Experten zufolge hat der Anstieg weniger mit der konjunkturellen Dauerflaute in Deutschland zu tun. "Über viele Jahre hinweg haben extrem niedrige Zinsen Insolvenzen verhindert", sagte der Leiter der Insolvenzforschung am Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Steffen Müller. "Und während der Pandemie sind durch staatliche Stützungsmaßnahmen auch Unternehmen am Markt geblieben, die bereits zuvor schwach aufgestellt waren." Der Zinsanstieg und der Wegfall dieser Hilfen hätten ab Mitte 2022 zu einem Nachholeffekt bei den Pleiten geführt. In den steigenden Insolvenzzahlen sieht Müller schmerzhafte, aber notwendige Marktbereinigungen und Strukturanpassungen, die Raum für zukunftsfähige Unternehmen schaffen könnten.

Gestiegen ist im April auch die Zahl der Verbraucherinsolvenzen. Sie erhöhte sich um 0,8 Prozent auf 6328, wie das Statistikamt mitteilte.

