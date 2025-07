EZVIZ stellt das HP7 Pro vor, die branchenweit erste 4K-Video-Türsprechanlage mit Handvenenerkennung, die den Hauszugang einfacher und sicherer macht.

EZVIZ führt die nächste Generation der Zugangstechnologie mit der revolutionären HP7 Pro 4K Video-Türsprechanlage mit Handvenenerkennung an. Dieses innovative Gerät definiert die Kommunikation über das Internet neu, indem es die sichere biometrische Entriegelung mit außergewöhnlicher visueller Klarheit verbindet.

Das HP7 Pro ist eine Weltneuheit, die eine beeindruckende 4K-Ultra-HD-Auflösung mit fortschrittlicher Handvenen-Scantechnologie kombiniert. Damit ist es mehr als ein reines Kommunikationsgerät: Es wird zu einem sicheren intelligenten Schloss und einer wachsamen intelligenten Kamera und schafft einen personalisierten Zugang für moderne Häuser.

Lösung für echte Zugangsprobleme:

"Herkömmliche Schlüssel und Passwörter sind oft nicht ausreichend", sagt Binghong Wang, Leiter der Produktforschung bei EZVIZ. "Die KI-Erkennung des HP7 Pro *auf dem Gerät* identifiziert, wer vor der Tür steht. Die Handvenenmuster sind intern und fast unmöglich zu replizieren, was einen robusten Schutz gegen Spoofing bietet. Winken Sie einfach mit der Hand oder schauen Sie in die Kamera - der Zutritt wird in weniger als einer Sekunde gewährt. In Kombination mit der 4K-Klarheit können Familien jeden Besucher in unübertroffener Detailtreue sehen, Tag und Nacht.

Klarheit und Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik:

Die HP7 Pro ist nicht nur für die Zugangskontrolle, sondern auch für die Überwachung hervorragend geeignet. Ihr 4K-Objektiv mit großer Blende fängt scharfe Details ein. WDR (Wide Dynamic Range) meistert schwierige Lichtverhältnisse, die Verzerrungskorrektur sorgt für naturgetreue Bilder und ColorFULL Nachtsicht liefert Vollfarbvideos bei schlechten Lichtverhältnissen und erhöht so die Sicherheit und die Wahrnehmung bei Nacht.

Unerreichter Komfort:

Das HP7 Pro bietet maximale Flexibilität und unterstützt mehrere Entsperrmethoden: Handvenen-Scan, Gesichtserkennung, Passworteingabe, RFID-Karte, Zugriff auf die Familien-App, Tippen auf den Innenbildschirm und QR-Codes für Gäste. Mit einem KI-Chip *auf dem Gerät* und einer Dual-Core-CPU verarbeitet es Daten lokal, um Geschwindigkeit, Genauigkeit und Datenschutz zu gewährleisten, und warnt Sie sofort vor unbefugtem oder unbekanntem Zugriff.

Smart Home Hub-Integration:

Der 8-Zoll-Innen-Touchscreen der HP7 Pro ist mehr als nur eine Türklingel und wird zur zentralen Schaltstelle. Verwalten Sie EZVIZ-Geräte, sehen Sie sich die Zutrittshistorie an oder öffnen Sie die Tür aus der Ferne über die App, alles mit einfachen Berührungen. Einfache Installation mit nur 2 Kabeln und ein elegantes Design ersetzen mühelos veraltete Gegensprechanlagen.

Der HP7 Pro wurde mit dem MUSE Design 2025 Award ausgezeichnet und ist ein Beispiel für das Engagement von EZVIZ für nutzerorientierte Innovation. "Unser Ziel war es, die wirklichen Probleme beim Zugang zu Hause zu lösen", sagt Wang. "Ein intelligentes Design, das zuhört, macht Momente wie das Nachhausekommen einfacher, sicherer und besser vernetzt."

Die EZVIZ HP7 Pro setzt einen neuen Standard, indem sie robuste Sicherheit, außergewöhnliche visuelle Intelligenz und bequeme Smart Home-Steuerung in einer eleganten Lösung vereint.

Hazel Han, hanxiao16@ezviz.com