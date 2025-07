Krankenkasse: Generationenkonflikte in Betrieben

BERLIN (dpa-AFX) - In Betrieben in Deutschland gibt es laut einem neuen Gesundheitsreport immer wieder Generationenkonflikte. Laut dem Report der Krankenkasse DAK-Gesundheit, der an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt werden soll und der dpa vorliegt, berichten 28 Prozent der sogenannten Gen Z in den Betrieben von Spannungen zwischen verschiedenen Altersgruppen. Befragt worden waren dabei Beschäftigte, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden und die rund ein Fünftel der 43 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland ausmachen.

Jede und jeder Vierte mit wahrgenommenen Generationenkonflikten fühlen sich dadurch stark oder sehr stark belastet, weitere 56 Prozent sehen sich weniger stark und 19 Prozent gar nicht belastet, wie die Krankenkasse berichtete. Im Durchschnitt aller Beschäftigten erleben demnach 23 Prozent Generationenkonflikte. Für 18 Prozent der Betroffenen seien diese Konflikte eine Belastung bei der täglichen Arbeit, berichtete die DAK.

Im Gesundheitswesen und im Erziehungsbereich ist der Anteil der Betroffenen mit jeweils 30 Prozent demnach am größten. In der Datenverarbeitungsbranche hätten hingegen nur 12 Prozent berichtet, dass sie zumindest hin und wieder Generationenkonflikte erleben./bw/DP/zb