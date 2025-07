Auftragspolster der Industrie im Mai leicht ausgeweitet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das Auftragspolster der deutschen Industrie hat sich im Mai etwas vergrößert.

Der Bestand an offenen Bestellungen legte um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die offenen Aufträge aus dem Inland fielen gegenüber April um 0,3 Prozent, die aus dem Ausland erhöhten sich hingegen um 0,8 Prozent.

Der Anstieg des Auftragsbestands im Mai ist laut Destatis wesentlich auf die Entwicklung im Bereich Sonstiger Fahrzeugbau zurückzuführen - also Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge. Hier gab es ein saison- und kalenderbereinigtes Plus von 2,1 Prozent. Auch ein Anstieg im Bereich Herstellung von Metallerzeugnissen von 2,4 Prozent wirkte sich positiv aus. Negativ beeinflusste das Gesamtergebnis hingegen der Rückgang in der Automobilindustrie um 1,4 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2024 stieg der Auftragsbestand der Industrie kalenderbereinigt um 4,7 Prozent. Im Mai 2025 blieb die Reichweite des Auftragsbestands im Vergleich zum Vormonat April unverändert bei 7,8 Monaten. Diese Kennzahl gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne Neugeschäft theoretisch produzieren müssten, um vorhandene Bestellungen abzuarbeiten.

