DAX® - Sentiment: klare Kante!

Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen: Der Durchschnitt der letzten 50 Tage bildet zusammen mit der oberen Begrenzung der jüngsten Flagge (akt. bei 23.788 bzw. 23.863 Punkten) weiterhin eine kurzfristige Schlüsselhaltezone. Solange der DAX® diese Bastion verteidigen kann, bleiben die positiven Implikationen aus der trendbestätigenden Flagge und den beiden „V-Formationen“ bestehen. Selbst das kleinere der beiden Muster hält perspektivisch ein Kursziel im Bereich von 26.500 Punkten bereit. Kurzfristig gilt es dagegen zunächst, die Kurslücke vom 11. Juli bei 24.369/24.451 Punkten zu schließen. Danach rückt das bisherige Allzeithoch bei 24.639 Punkten wieder auf die Agenda. Zumindest ein freundlicher Handelsstart dürfte dem DAX® heute gelingen. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) halten sich Bullen (39,3 %) und Bären (39,0 %) unter den US-Privatanlegern nahezu die Waage. Beide Prozentsätze liegen deutlich über den historischen Vergleichswerten – entsprechend gering ist der Anteil der Neutralen. Anlegerinnen und Anleger haben derzeit also eine klare Meinung – und zwar in beide Richtungen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.