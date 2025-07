GNW-News: Infrastruktur: IMI CIB fördert in London den Dialog über den Plan des Vereinigten Königreichs in Höhe von 846 Mrd. EUR

^Mauro Micillo, Leiter der Abteilung IMI CIB bei Intesa Sanpaolo LONDON, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IMI Corporate & Investment Banking Division von Intesa Sanpaolo hat in London die Konferenz ?Infrastruktur und Wachstumschancen für Europa und das Vereinigte Königreich: Fokus auf die britische Infrastrukturstrategie" veranstaltet, an der Institutionen, Unternehmen und Investoren teilgenommen haben, um die Wachstumsaussichten im Zusammenhang mit dem neuen Zehnjahresplan für die Infrastruktur des Vereinigten Königreichs zu erörtern. ?Intesa Sanpaolo übernimmt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Investitionen zusammen mit Institutionen, Unternehmen, Fonds und Investoren, um die Schlüsselprojekte des neuen 10-Jahres-Infrastrukturplans des Vereinigten Königreichs zu fördern. Die Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur bei gleichzeitiger Unterstützung der sogenannten doppelten Transformation (grüne und digitale Transformation) wird auch weiterhin ein strategischer Pfeiler der Strategie der Abteilung IMI CIB sein." Mauro Micillo, Leiter der Abteilung IMI CIB bei Intesa Sanpaolo Der Plan des Vereinigten Königreichs sieht zwischen 2025 und 2035 Investitionen in Höhe von mehr als 846 Mrd. EUR vor, die sich auf drei strategische Säulen konzentrieren: * Infrastrukturmaßnahmen * Energiewende * Verbesserung der sozialen und ökologischen Systeme. Die Konferenz basiert auf der Überzeugung, dass ein konstruktiver Dialog zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor entscheidend ist, um Projekte zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Vereinigten Königreichs und Europas voranzutreiben. Allein im Jahr 2024 überstieg das weltweite Projektfinanzierungsvolumen 300 Mrd. EUR, wobei Transaktionen der Abteilung IMI CIB von Intesa Sanpaolo rund 45 Mrd. EUR ausmachten - fast 15 % des weltweiten Gesamtvolumens. Aktivitäten der Abteilung IMI Corporate & Investment Banking im Vereinigten Königreich Die Londoner Niederlassung der Abteilung IMI Corporate & Investment Banking von Intesa Sanpaolo fungiert als Hauptdrehscheibe für die Region Vereinigtes Königreich und Naher Osten/Afrika, zu der auch Niederlassungen in Dubai, Abu Dhabi, Doha und Istanbul gehören. Im Jahr 2024 belief sich das Gesamtfinanzierungsvolumen für Unternehmens- und Finanzinstitutskunden in der Region auf rund 8,5 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2024). Seit 2023 hat die Abteilung IMI CIB an zahlreichen internationalen Transaktionen mit Ursprung im Vereinigten Königreich mit einem Gesamtwert von rund 11 Mrd. EUR teilgenommen und dabei den Wandel und die Innovation unterstützt. Zu den wichtigsten Projekten, die von der Abteilung IMI CIB unterstützt werden, gehören: * CO?-Transport und -Speicherung - Liverpool Bay T&S. * Übernahme von National Grid Transmission durch Macquarie AM. * Maßnahmen im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz mit TRIG und SEEIT. Diese Initiativen bestätigen das kontinuierliche Engagement der Intesa Sanpaolo- Gruppe für eine nachhaltige und digitale Transformation im Einklang mit dem Geschäftsplan 2022-2025 der Gruppe. Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com (mailto:international.media@intesasanpaolo.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a06e75ac-8a5b-4a97- abcc-b480cb22b9de °