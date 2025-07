Mindestens 69 Tote bei Feuer in Einkaufszentrum im Irak

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bagdad (Reuters) - Bei einem Großbrand in einem Einkaufszentrum in der ostirakischen Stadt Kut sind mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen.

Weitere elf Menschen würden noch vermisst, teilten die örtlichen Behörden sowie Polizeivertreter am Donnerstag mit. Zudem wurde mit noch mehr Todesopfern gerechnet. In den ausgebrannten Überresten des "Corniche Hypermarket" lägen noch weitere Leichen, die bislang nicht geborgen worden seien, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung. Die Ursache für den Brand in der Nacht auf Donnerstag war zunächst unklar.

Die Regierung der Provinz Wasit versprach rasche Ermittlungsergebnisse und reichte laut der staatlichen Nachrichtenagentur INA Klage gegen den Eigentümer des Gebäudes und des Einkaufszentrums ein. Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen haben im Irak in der Vergangenheit immer wieder zu Bränden mit zahlreichen Todesopfern geführt. Im Jahr 2023 starben mehr als 100 Menschen, als ein Feuer in einem voll besetzten Hochzeitssaal im Norden des Landes ausbrach.

