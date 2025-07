Ölpreise steigen leicht - Stabilisierung nach jüngsten Verlusten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete 68,61 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August stieg um 21 Cent auf 66,59 Dollar.

Nach zum Teil deutlichen Verlusten im Verlauf der Handelswoche haben sich die Notierungen im Tagesverlauf stabilisiert. Zuvor war es vor allem am Montag mit den Ölpreisen deutlich nach unten gegangen. Im Verlauf der Woche hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um etwa zwei Dollar je Barrel verbilligt.

Zuletzt stützte ein Rückgang der Ölreserven in den USA die Notierungen. In der vergangenen Woche waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 3,4 Millionen auf 232,9 Millionen Barrel gefallen und damit deutlich stärker als erwartet. Fallende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt sorgen in der Regel für Auftrieb bei den Ölpreisen./jkr/jsl/he