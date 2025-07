Dax setzt Aufwärtskurs fort - Rekord in Sicht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat zum Wochenschluss erneut sein Allzeithoch ins Visier genommen.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag rund ein halbes Prozent höher bei 24.483,66 Punkten und damit nur knapp unter seiner jüngsten Bestmarke von 24.639,10 Zählern. Bereits am Donnerstag hatte er um 1,5 Prozent zugelegt.

"Die Anleger nehmen es dem US-Präsidenten Donald Trump weiterhin nicht ab, dass er einen Zoll von 30 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union erheben und damit neue Unruhen an den weltweiten Finanzmärkten auslösen wird", kommentierte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. "Die Mehrheit an der Börse setzt konsequent auf eine gütliche Einigung." Für gute Stimmung sorgten zudem überwiegend positive Überraschungen bei den Konzernbilanzen und Konjunkturdaten in den USA.

Gesprächsstoff bei den deutschen Einzelwerten lieferte unter anderem Salzgitter mit einem Kursrutsch um mehr als 13 Prozent. Der zweitgrößte deutsche Stahlkonzern hatte nach unerwartet schwachen Halbjahreszahlen seine Prognosen für 2025 zurückgeschraubt.

Steil nach unten ging es auch für SMA Solar. Die Aktien des Solarkonzerns büßten nach einer Herabstufung rund zwölf Prozent auf 19,31 Euro ein. Die Experten der US-Investmentbank Jefferies setzten die Titel auf "Underperform" nach zuvor "Hold" und senkten das Kursziel auf 16 von 18 Euro.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)