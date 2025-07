dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.07.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Netflix wächst weiter rasant - KI soll Filme und Serien besser machen

LOS GATOS - Netflix-Zuschauer können sich auf mehr mit KI generierte Aufnahmen einstellen. Künstliche Intelligenz biete die Chance, Filme und Serien nicht nur günstiger, sondern auch besser zu machen, argumentierte Co-Chef Ted Sarandos in der Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen zum zweiten Quartal. In diesem konnte der Streaminganbieter weiter kräftig zulegen. Umsatz und Gewinn stiegen stärker als erwartet. Zudem wurde die Prognose erhöht. Der zuletzt gut gelaufenen Aktie konnte das zunächst keinen weiteren Auftrieb geben. Der Kurs gab vorbörslich nach.

ROUNDUP/Stahl in der Krise: Salzgitter senkt Prognose - Aktie im Sinkflug

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter hat nach einem schwachen zweiten Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Auch in der zweiten Jahreshälfte sei noch keine spürbare Markterholung zu erwarten, teilte der Konkurrent von Thyssenkrupp am Donnerstagabend überraschend mit. Das zweite Quartal fiel vorläufigen Berechnungen zufolge schwächer aus als von Analysten erwartet. Damit verschärft sich die Krise in der deutschen Stahlindustrie weiter.

3M erhöht Jahresprognose - US-Zollpolitik bremst nicht ganz so stark

ST. PAUL - Der US-Mischkonzern 3M zeigt sich zuversichtlicher für das laufende Jahr. Das Unternehmen erhöhte am Freitag bei Vorlage der Quartalszahlen die Ergebnisprognose für 2025. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte 7,75 bis 8,00 US-Dollar je Aktie erreichen, teilte 3M in St. Paul mit. Im besten Fall entspräche das einem Wachstum von zehn Prozent. Das ist mehr, als Analysten bislang auf dem Zettel hatten. Zu Jahresbeginn hatte das für seine Post-it-Klebezettel bekannte Unternehmen noch 7,60 bis 7,90 Dollar angepeilt. In der Prognose sind nun mögliche Auswirkungen der US-Zollpolitik enthalten.

American Express profitiert von Ausgabenfreude der Kunden

NEW YORK - Der Kreditkartenanbieter American Express (Amex) kann sich weiter auf die Konsumlaune seiner Kunden verlassen. Im zweiten Quartal zogen die abgerechneten Zahlungen um 7 Prozent auf gut 416 Milliarden US-Dollar an, der Umsatz des Konzerns legte daraufhin um 9 Prozent auf fast 17,9 Milliarden Dollar zu. Chef Stephen Squeri verwies laut Mitteilung vom Freitag auf ein Rekordniveau bei den Kartenausgaben sowie auf eine starke Nachfrage nach Premiumprodukten. Auch die Kreditqualität bleibe auf branchenführendem Niveau. Unter dem Strich ging jedoch der Nettogewinn um vier Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Dollar zurück. Ein Jahr zuvor hatte American Express vom Verkauf eines Unternehmensteils profitiert.

ROUNDUP: Wacker Chemie senkt Ausblick - Zollstreit und träge Wirtschaft belasten

MÜNCHEN - Wegen der schwachen Nachfrage hat mit Wacker Chemie der nächste deutsche Chemiekonzern seinen Jahresausblick gesenkt. "Ausschlaggebend für unsere reduzierten Erwartungen sind die anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten, die eine schwache Nachfrage unserer Kunden in zahlreichen Anwenderbranchen nach sich ziehen. Eine Erholung ist bislang nicht erkennbar", sagte Konzernchef Christian Hartel am Freitag laut Mitteilung. Hinzu komme die Aufwertung des Euro im Vergleich zum US-Dollar als Belastung. Die Wacker-Chemie-Aktie geriet letztendlich nur leicht unter Druck und büßte rund ein Prozent ein.

Porsche-Chef Blume kündigt weiteres Sparprogramm bei VW-Tochter an

STUTTGART - Porsche-Vorstandschef Oliver Blume stimmt die Beschäftigten des Sportwagenbauers auf eine weitere harte Sparrunde ein. "Die Lage bleibt ernst, und die Branche entwickelt sich sehr dynamisch", schreibt er in einem Brief an die Belegschaft, der der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart in Auszügen vorliegt. Porsche müsse deshalb flexibel und schnell auf die Veränderungen reagieren. "Im zweiten Halbjahr 2025 verhandeln Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung von nun an über ein zweites Strukturpaket, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens langfristig abzusichern."

BP verkauft Geschäft mit US-Windparks an Land

LONDON - Der britische Ölkonzern BP trennt sich von seinem US-Geschäft mit Windenergie an Land. Es ist ein weiterer Schritt der Briten, sich wieder auf ihren Kernbereich mit fossiler Energie zu konzentrieren. BP verkauft dabei zehn Anlagen mit einer Kapazität von 1,7 Gigawatt an den nordamerikanischen Energieinvestor LS Power, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Finanzielle Details nannte BP nicht, diese sollen mit den Zahlen zum zweiten Quartal Anfang August veröffentlicht werden.

ROUNDUP: Versicherer wollen längeres Alkoholverbot für junge Fahrer

BERLIN - Angesichts vieler Verkehrsunfälle junger Autofahrer unter Alkoholeinfluss sprechen sich die Versicherer für eine Ausweitung des Alkoholverbots um vier Jahre aus. Für mehr Verkehrssicherheit wäre es sinnvoll, die Verlängerung dieser Regelung bis zum 25. Geburtstag zu prüfen, wie der Gesamtverband der Versicherer in Berlin mitteilte. Dies könne helfen, "nüchternes Fahrer idealerweise zur Gewohnheit werden zu lassen". Aktuell gilt ein striktes Alkoholverbot am Steuer bis zum 21. Geburtstag.

Weitere Meldungen -Merz verurteilt Unicredit-Vorgehen bei Commerzbank -Stärkere Förderung soll deutscher Games-Branche Schub geben -Baugenehmigungen: Das Comeback des Einfamilienhauses -ROUNDUP: Es wird deutlich weniger Stahl in Deutschland hergestellt -Bauministerin will mehr Wohnungen über Supermärkten -ROUNDUP: US-Kongress beschließt Streichung von Staatsgeld für Medien -Konkurrenz für Fahrer: Uber plant 20.000 Robotaxis -ROUNDUP: Zigaretten könnten sehr viel teurer werden -Junge Union: 'Boomer-Soli' würde falsche Entlastung bringen -Deutsche Bank schließt Modernisierung von Geldautomaten ab -ROUNDUP: Finanzlücke bei Autobahnen - Brückensanierungen in Gefahr? -ROUNDUP: US-Kongress beschließt Streichung von Staatsgeld für Medien

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha